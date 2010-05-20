ایران باید برپایه سه اصل علم، عشق و امید ساخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ‌محمود احمدی‌نژاد پنجشنبه شب در دوازدهمین همایش خیرین مدرسه‌ساز استان تهران خاطر نشان کرد: اینکه امروز روی نام و راه و فرهنگ ایران اصرار و پافشاری داریم یک اقدام ناسیونالیستی یا خودخواهانه و یا اقدامی در جهت منافع یک ملت یا جغرافیای خاصی نیست، بلکه امروز عزت، آبادانی و اعتلای ایران به معنای گشودن راه عزت و پیشرفت برای همه ملت‌ها است.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز در دنیا نام ایران با آزادی، پاکی، ایمان، عزت و عشق به انسان‌ها مترادف است،‌گفت: امروز نام ایران فقط نام یک جغرافیا و قوم نیست بلکه نام ایران، نام یک مکتب زندگی و تعالی آفرین است.



وی با تاکید بر ضرورت ساختن ایران، اظهار داشت: ایران را باید برپایه سه اصل علم، عشق و امید آباد و شکوفا کرد .ساختن ایران فقط ساختن یک کشور نیست، بلکه در اهتزار نگه داشتن پرچم عدالت، یگانه‌پرستی و عشق به انسان‌ها است.



‌احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه قدرت‌های فاسد در برابر ملت ایران حساسیت زیادی از خود نشان می‌دهند، گفت: اگر چه در دنیا انقلاب‌های زیادی اتفاق افتاده اما قدرت‌های فاسد در برابر هیچ کدام از این انقلاب‌ها به اندازه انقلاب ملت ایران صف‌آرایی و جبهه‌بندی نکردند چرا که آنها می‌دانند اگر ملت ایران حرکت کنند و این حرکت را تثبیت نمایند همه جامعه بشری را به حرکت در خواهد آورد.



رئیس‌جمهور در ادامه با قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز خاطر نشان کرد: کاری که خیرین در راه مدرسه‌سازی انجام می‌دهند هم از سه عنصر علم، عشق و امیدبرخوردار است.



‌احمدی‌نژاد افزود: اگر علم نباشد، پیشرفت و عزتی هم وجود نخواهد داشت. انسانیت انسان در سایه علم شکوفا می‌شود. اگر عشق هم نباشد، هیچ انگیزه و حرکت و خدمتی در جامعه صورت نخواهد گرفت اگر عشق نباشد هیچ خیر و خوبی در عالم اتفاق نمی‌افتد. عشق به نوع انسان تجلی عشق به خداست و محال است کسی در قلب خود عشق به دیگران وجود نداشته باشد و ادعای ایمان و خداپرستی کند، علامت عشق به خدا، عشق و دلسوزی نسبت به مردم است.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد:: اگر امید هم نباشد، زندگی و حرکتی نیست. کار خیرین مدرسه‌ساز سرشار از علم و عشق و امید است و از سوی دیگر کار خیرین مدرسه‌ساز، کاری از جنس کار معلمان است چرا که کار معلمی هم بدون عشق بی‌معناست و کانون عشق و علم و امید مدرسه است و خیرین ،پرچم توسعه و ساخت مدارس را در دست دارند.



‌احمدی‌نژاد در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه خدا انسان را خلق کرد و خواست تا به مقام خلیفه‌اللهی برسد، اظهار داشت: انسان باید خودش را به اوج رسانده و به عنوان جانشین خدا بر روی زمین مطرح کند و از سوی دیگر در روی کره زمین زندگی سرشار از عدالت و پاکی برای همه بشریت برپا کند البته خدای متعال برای این منظور پیامبران الهی را فرستاد تا دست انسان را بگیرند و در مسیر حیات طیبه قرار دهند.



رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: همه پیامبران با تحمل سختی‌های فراوان پیام الهی را ابلاغ کردند اما بلافاصله بعد از خودشان پیام آنان بازیچه خودخواهان و قدرت‌طلبان و در حصار عصبیت‌ها و نژادپرستی‌ها گرفتار شد و جامعه بشری از حقیقت پیام پیامبران محروم گردید.



رئیس‌جمهور ادامه داد: پیام حضرت نوح را کسی درک نکرد و پیام حضرت موسی به کسانی به ارث رسید که جز خودخواهی و تسلط بردیگران آرزویی نداشتند در حقیقت پیام حضرت موسی کشته شد و جامعه بشری نصیبی از این پیام نبرد. سرنوشت پیام حضرت موسی در انتظار حضرت عیسی هم بود و هیچ ملت آزاده‌ای پیام حضرت عیسی را دریافت نکرد تا اینکه پیامبر خاتم مبعوث شدند او تمام دین و دستورات و ارزش‌های الهی را برای بشریت به ارمغان آورد اما همان جریان خودخواه اصرار داشت که مجدداً پیام الهی و پاک پیامبر را در چنبره عصبیت عربی محصور و مبحوس کنند و اجازه ندهند کل بشریت این پیام را دریافت کند اما خدای متعال برای پیامبر خاتم سرنوشت دیگری رقم زده بود. خیلی‌ها تلاش کردند که آرمان و حقیقت پیامبر در مدینه محصور بماند و قصد داشتند بلایی بر سر جامعه بشری بیاورند که طاغوتیان و گردنکشان گذشته آورده بودند.



‌احمدی‌نژاد گفت: خدای متعال ملت بزرگ و تمدن‌ساز ایران را در کشاکش حوادث روزگار آماده کرد تا حقیقت پیام پیامبر خاتم را دریافت کرده و با همه وجود در راه این پیام قیام کند. فرصتی که برای پیامبر خاتم بوجود آمد این بود که ملت بزرگ ایران حقیقت و اصالت پیام را با همه وجود دریافت کرد و همه وجود خود را برای تبیین، حفظ و گسترش این پیام صرف کرد.



رئیس‌جمهور اضافه کرد: نقش ملت ایران، نقشی ناسیونالیستی نبوده و نقش تاریخی ملت ایران منحصر به جغرافیای محدودی نیست بلکه ملت ایران، جهانی و متعلق به همه بشریت است.



احمدی‌نژاد گفت: همان جریان متعصب و خودخواه تلاش داشت تا همه ریشه‌های فرهنگی ایران را منقطع کنند اما مردان و زنانی بزرگ از ایران زمین بپا خاستند و با پافشاری بر حقیقت ناب و راه پیامبر اسلام بدون پیرایه و مخلوط کردن خودخواهی و برتری‌جویی پیام پیامبر را دریافت کرد و با فداکاری امروز پرچمدار این پیام است.

محمود ‌احمدی‌نژاد در دوازدهمین همایش خیرین مدرسه‌ساز استان تهران از 14 خیر مدرسه‌ساز به نمایندگی از 140 خیر مدرسه‌ساز استان تهران با اهداء لوح تقدیر، تجلیل کرد.



در این مراسم همچنین از سوی خیرین مدرسه‌ساز آرم جامعه خیرین و لوح تقدیری از طرف این جامعه به رئیس‌جمهور اهداء شد.