ایران باید برپایه سه اصل علم، عشق و امید ساخته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد پنجشنبه شب در دوازدهمین همایش خیرین مدرسهساز استان تهران خاطر نشان کرد: اینکه امروز روی نام و راه و فرهنگ ایران اصرار و پافشاری داریم یک اقدام ناسیونالیستی یا خودخواهانه و یا اقدامی در جهت منافع یک ملت یا جغرافیای خاصی نیست، بلکه امروز عزت، آبادانی و اعتلای ایران به معنای گشودن راه عزت و پیشرفت برای همه ملتها است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز در دنیا نام ایران با آزادی، پاکی، ایمان، عزت و عشق به انسانها مترادف است،گفت: امروز نام ایران فقط نام یک جغرافیا و قوم نیست بلکه نام ایران، نام یک مکتب زندگی و تعالی آفرین است.
وی با تاکید بر ضرورت ساختن ایران، اظهار داشت: ایران را باید برپایه سه اصل علم، عشق و امید آباد و شکوفا کرد .ساختن ایران فقط ساختن یک کشور نیست، بلکه در اهتزار نگه داشتن پرچم عدالت، یگانهپرستی و عشق به انسانها است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه قدرتهای فاسد در برابر ملت ایران حساسیت زیادی از خود نشان میدهند، گفت: اگر چه در دنیا انقلابهای زیادی اتفاق افتاده اما قدرتهای فاسد در برابر هیچ کدام از این انقلابها به اندازه انقلاب ملت ایران صفآرایی و جبههبندی نکردند چرا که آنها میدانند اگر ملت ایران حرکت کنند و این حرکت را تثبیت نمایند همه جامعه بشری را به حرکت در خواهد آورد.
رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از فعالیتهای ارزشمند خیرین مدرسهساز خاطر نشان کرد: کاری که خیرین در راه مدرسهسازی انجام میدهند هم از سه عنصر علم، عشق و امیدبرخوردار است.
احمدینژاد افزود: اگر علم نباشد، پیشرفت و عزتی هم وجود نخواهد داشت. انسانیت انسان در سایه علم شکوفا میشود. اگر عشق هم نباشد، هیچ انگیزه و حرکت و خدمتی در جامعه صورت نخواهد گرفت اگر عشق نباشد هیچ خیر و خوبی در عالم اتفاق نمیافتد. عشق به نوع انسان تجلی عشق به خداست و محال است کسی در قلب خود عشق به دیگران وجود نداشته باشد و ادعای ایمان و خداپرستی کند، علامت عشق به خدا، عشق و دلسوزی نسبت به مردم است.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد:: اگر امید هم نباشد، زندگی و حرکتی نیست. کار خیرین مدرسهساز سرشار از علم و عشق و امید است و از سوی دیگر کار خیرین مدرسهساز، کاری از جنس کار معلمان است چرا که کار معلمی هم بدون عشق بیمعناست و کانون عشق و علم و امید مدرسه است و خیرین ،پرچم توسعه و ساخت مدارس را در دست دارند.
احمدینژاد در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه خدا انسان را خلق کرد و خواست تا به مقام خلیفهاللهی برسد، اظهار داشت: انسان باید خودش را به اوج رسانده و به عنوان جانشین خدا بر روی زمین مطرح کند و از سوی دیگر در روی کره زمین زندگی سرشار از عدالت و پاکی برای همه بشریت برپا کند البته خدای متعال برای این منظور پیامبران الهی را فرستاد تا دست انسان را بگیرند و در مسیر حیات طیبه قرار دهند.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: همه پیامبران با تحمل سختیهای فراوان پیام الهی را ابلاغ کردند اما بلافاصله بعد از خودشان پیام آنان بازیچه خودخواهان و قدرتطلبان و در حصار عصبیتها و نژادپرستیها گرفتار شد و جامعه بشری از حقیقت پیام پیامبران محروم گردید.
رئیسجمهور ادامه داد: پیام حضرت نوح را کسی درک نکرد و پیام حضرت موسی به کسانی به ارث رسید که جز خودخواهی و تسلط بردیگران آرزویی نداشتند در حقیقت پیام حضرت موسی کشته شد و جامعه بشری نصیبی از این پیام نبرد. سرنوشت پیام حضرت موسی در انتظار حضرت عیسی هم بود و هیچ ملت آزادهای پیام حضرت عیسی را دریافت نکرد تا اینکه پیامبر خاتم مبعوث شدند او تمام دین و دستورات و ارزشهای الهی را برای بشریت به ارمغان آورد اما همان جریان خودخواه اصرار داشت که مجدداً پیام الهی و پاک پیامبر را در چنبره عصبیت عربی محصور و مبحوس کنند و اجازه ندهند کل بشریت این پیام را دریافت کند اما خدای متعال برای پیامبر خاتم سرنوشت دیگری رقم زده بود. خیلیها تلاش کردند که آرمان و حقیقت پیامبر در مدینه محصور بماند و قصد داشتند بلایی بر سر جامعه بشری بیاورند که طاغوتیان و گردنکشان گذشته آورده بودند.
احمدینژاد گفت: خدای متعال ملت بزرگ و تمدنساز ایران را در کشاکش حوادث روزگار آماده کرد تا حقیقت پیام پیامبر خاتم را دریافت کرده و با همه وجود در راه این پیام قیام کند. فرصتی که برای پیامبر خاتم بوجود آمد این بود که ملت بزرگ ایران حقیقت و اصالت پیام را با همه وجود دریافت کرد و همه وجود خود را برای تبیین، حفظ و گسترش این پیام صرف کرد.
رئیسجمهور اضافه کرد: نقش ملت ایران، نقشی ناسیونالیستی نبوده و نقش تاریخی ملت ایران منحصر به جغرافیای محدودی نیست بلکه ملت ایران، جهانی و متعلق به همه بشریت است.
احمدینژاد گفت: همان جریان متعصب و خودخواه تلاش داشت تا همه ریشههای فرهنگی ایران را منقطع کنند اما مردان و زنانی بزرگ از ایران زمین بپا خاستند و با پافشاری بر حقیقت ناب و راه پیامبر اسلام بدون پیرایه و مخلوط کردن خودخواهی و برتریجویی پیام پیامبر را دریافت کرد و با فداکاری امروز پرچمدار این پیام است.
در این مراسم همچنین از سوی خیرین مدرسهساز آرم جامعه خیرین و لوح تقدیری از طرف این جامعه به رئیسجمهور اهداء شد.
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