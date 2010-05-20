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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

درخواست برای بازگشت کره شمالی به فهرست تروریستی

درخواست برای بازگشت کره شمالی به فهرست تروریستی

یک نماینده ارشد کنگره آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواست تا کره شمالی را به فهرست کشورهای حامی تروریست این وزارتخانه بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله پولیتیکو، این عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه ای از هیلاری کلینتون خواست تا کره شمالی را که در سال 2008 از سوی دولت بوش از فهرست کشورهای حامی ترور وزارت خارجه خارج شده بود بار دیگر به این فهرست اضافه کند.

این درخواست در پی اتهامات علیه کره شمالی در رابطه با غرق شدن کشتی "چیونان" کره جنوبی صورت می گیرد که طی آن 46 ملوان کره جنوبی کشته شدند.

اکرمن گفت: همانطور که غرق شدن کشتی "چیونان" کره جنوبی نشان داد کره شمالی در واقع بر آن است تا سیاست تقابل را با ما در پیش بگیرد و صلح را تخریب کرده و تنشها را در شمال شرق آسیا افزایش دهد.

کد مطلب 1086244

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