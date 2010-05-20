پروژه های عمرانی گلستان باید به روزرسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح پنجشنبه در جمع مسئولان گلستان در گرگان، با اشاره به راه اندازی سامانه ملی نظارت همگانی بر طرح ها و پروژه های عمرانی اظهار داشت: با آغاز به کار این سامانه زمینه نظارت همگانی بر پروژه ها فراهم و گام بزرگی در جهت رعایت حقوق شهروندان برداشته شده است.

وی اظهار داشت: در این سامانه که به جهت آگاهی عموم مردم در خصوص تمامی پروژه ها راه اندازی شده ، اطلاعات تمامی پروژه ها به صورت ریز و دقیق ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این سامانه عنوان طرح به تفکیک بخش ، شهرستان و استان با ذکر نام دستگاه اجرایی مسئول، اعتبار مصوب ، سال آغاز و پایان ، میزان پیشرفت فیزیکی و ... ذکر شده و از این رو عموم شهروندان می توانند اشتباهات احتمالی را به مسئولان منعکس نمایند.

معاون عمرانی استاندار گلستان اظهار داشت: در این سامانه امکان دریافت نظرات مردم ، محققان و دانشگاهیان در خصوص هر یک از طرح های عمرانی فراهم شده است.

وی با توجه به اهداف راه اندازی این سامانه گفت: با فعالیت سامانه ملی نظارت همگانی بر طرح ها و پروژه های عمرانی ، مشارکت دادن مردم و محرم دانستن آنها و نیز اطلاع دقیق محققان ، دانشگاهیان ، اصحاب رسانه و دستگاه های نظارتی بر پروژه ها حاصل می شود.