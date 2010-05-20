میلیونها نفر از مردم دنیا در خدمت ملت ایران قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی صبح پنج شنبه در نخستین همایش بزرگ اتحاد اصولگرایان در مسجد شکوهی ساری با اعلام اینکه آمریکایی‌ها در اداره کشور خود با چالش مواجه شدند، بیان داشت: دنیا زبانش به این نام باز شده است که تغییر سیاست‌های آمریکا دردی را دوا نمی‌کند.

رئیس نهاد ریاست جمهوری با اشار به اینکه سیاسیت تغییر آمریکا باید با رضایت ملت ایران باشد، اضافه کرد: امروز ملت ایران باید در جایگاه بالاتری زندگی کند.

رحیم مشایی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل تصریح کرد: هر پنج سخنرانی احمدی‌نژاد در بزرگ‌ترین مجمع سیاسی جهان یک حرف و یک منطق داشت و آن ایستادگی در مقابل زروگویی‌های دنیا است.

وی با اشاره به اینکه سخنرانی رئیس جمهور ایران مهم‌تر از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا بوده است، شناخت زمان و ضرورت مطالبات بشریت را از سوی احمدی‌نژاد یادآور شد و بیان داشت: انسان همیشه در خسران است و این خسرانها فرصتیهایی هستنند که از دست می‌روند.

مشایی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها باید منطقه را ترک کنند، اظهار داشت: آمریکایی‌ها هر روز منفورتر می‌شوند و ادامه سیاستهای فعلی آنها را منفورتر خواهد ساخت.

رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری از خاورمیانه به عنوان بهترین منطقه عالم یاد کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که البته اکنون چیزی از آن باقی نمانده است، ایجاد شده که منافع قدرت‌های بزرگ چند ملیتی را تامین کند.

وی با اشاره به اینکه نباید در ایران بیکاری داشته باشیم، گفت: امروزه باید میلیون‌ها نفر از مردم دنیا در خدمت ملت ایران باشند و این اتفاق تا 15 سال آینده روی می‌دهد.

رحیم مشایی با بیان اینکه ایران زنده است و پایدار می‌ماند، به مقاومت کشورمان در برابر زورگویی‌های عراق و همدستانشان اشاره کرد و افزود: به طور رسمی 14 کشور دنیا در جنگ عراق را کمک کردند و 40 کشور دنیا نیز به طور غیررسمی کمک صدام در جنگ با ایران بودند اما اکنون ایران همچنان مقاوم و پابرجاست.

رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری با اعلام خطر برای اهل ایمان به دلیل نداشتن آگاهی و معرفت تصریح کرد: اگر تحلیل درست از شرایط نداشته باشیم تحت تاثیر تحلیل دشمن، عمل می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه مازندران در طول تاریخ توانست پرچم عدالت‌خواهی و گرایش به فرهنگ علوی را بر افراشته کند، تصریح کرد: مازندران در بسیاری از زمینه‌ها گوی سبقت را از دیگر مناطق کشور ربوده است.

رحیم مشایی با برشمردن بخشی از فداکاری‌های مازندرانی‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خاطرنشان کرد: لشگر 25 کربلای مازندران در خط شکنی دفاع مقدس پیشگام بوده است و خاطره رشادتهای رزمندگان مازندرانی همیشه در اذهان است.