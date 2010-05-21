به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات با تاکید بر اینکه امروزه تعریف اولیه از ارتباطات و مخابرات به تعریف بسیار وسیع و گسترده فناوری اطلاعات تبدیل شده است، اظهار داشت: ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات به سمت یکپارچگی اطلاعات برای نقش آفرینی بهتر در زندگی بشر در حرکت است.

وی با اشاره به یکصدو چهل و پنجمین سال تاسیس اتحادیه جهانی مخابرات و نامگذاری آن به نام زندگی بهتر با فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: امروز ارتباطات در خدمت فناوری اطلاعات است و دریک جمله می توان گفت که ماموریت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت دانش خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر تاثیر بسیار گسترده و عمیق فناوری اطلاعات در زندگی بشر و با اشاره به نامیدن سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، گفت: اصلاح الگوی مصرف با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نوین به خصوص فناوری اطلاعات میسر خواهد بود و این شعار به طور قطع شعاری دائمی و جاری است.

تقی پور با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف، کار مضاعف نیز گفت: در این سال قطعا باید تلاش ویژه ای صورت گیرد تا نقش فناوری اطلاعات را با توجه به ارزش آفرینی آن برجسته کنیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر برخورداری از منابع غنی نیروی انسانی در این حوزه خاطر نشان کرد: قطعا باید جایگاهی در شان و منزلت ایران برای فناوری اطلاعات تصویر کنیم.

تقی پور با انتقاد از سهم کمرنگ فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی و با تاکید بر اینکه این نقیصه یکی از چالش های پیش رو خواهد بود ادامه داد: در حوزه ارتباطات زیر ساخت ها آماده شده و در این دوره باید به نتایج و خروجی های این بخش توجه شود تا شاهد ایجاد زنجیره ارزش افزوده و نقش آفرینی موثر فناوری اطلاعات در کشور باشیم.

به گفته وزیر ارتباطات فتح قله های دانش و فناوری در عرصه های مختلف میل به جامعه دانشگاهیان و پایه ریزی اقتصاد دانش بنیان می تواند از جمله اهداف حوزه فناوری اطلاعات باشد.

گفتنی است در این مراسم که با حضور صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، فروزنده رئیس بنیاد مستضعفان و برخی از مسئولان شورای عالی اطلاع رسانی دولت برگزار شد، پروانه اپراتور سوم تلفن همراه رسما به شرکت تامین تلکام وابسته به سازمان تامین اجتماعی اعطا و همچنین از تمبر روز جهانی ارتباطات رونمایی شد.