رئیس جدائی طلبان باسک اسپانیا در فرانسه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مایکل کاررا ساروب" رئیس جدائی طلبان باسک اسپانیا امروز در فرانسه بازداشت شد.

رئیس جدائی طلبان باسک در حمله پلیس ضد تروریست فرانسه به خانه ای در شهر جنوبی "بایون" بازداشت شد. علاوه بر ساروب دو نفر دیگر از اعضای بلندپایه اتا در این حمله بازداشت شدند.

گروه اتا از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و مسئول کشتار 828 نفر از مردم اسپایا در اقدامات استقلال طلبانه خود است.

جدائی طلبان باسک ( گروه اتا ) برای رسیدن به استقلال اقدام به بمب گذاری و یا فعالیت های تروریستی دیگر نیز می کنند. این گروه در تاریخ 16 مارس سال جاری میلادی به یک پلیس فرانسوی شلیک و وی را از پا درآورده بودند.

به گزارش مهر، اتا مخفف اسم یک گروه باسکی (واقع در شمال اسپانیا و جنوب فرانسه) با نام کامل یوسکادی تا آسکاتاسونا (آزادی وطن باسک) است .

هدف اصلی این گروه جدایی منطقه باسک از اسپانیا و تأسیس یک کشور مستقل در تمام مناطق باسک از جمله ناوار است، در رسانه‌ها این گروه با نام جدایی طلبان باسک نیز شناخته می ‌شوند.

با وجود اعمال اصلاحات در قانون اساسی جدید اسپانیا (پس از مرگ فرانسیسیکو فرانکو در سال ۱۹۷۵) که امکان خودمختاری محلی در آن قید شده، جدایی طلبان باسک خواستار استقلال کامل از دولت اسپانیا هستند.