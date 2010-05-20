"تمشک" از سیمای مازندران پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه مستند تمشک، معلم به همراه دانش آموزان دبستان برای تحقیق علمی گیاه تمشک کلاس درس را درجنگل برپا می کند.

کارگردانی این مجموعه مستند را ابراهیم عمادی برعهده دارد و یاسر طالبی در تصویربرداری و تدوین او را همراهی می کند.

رضا بازی برون این مستند را روایت می کند، برنامه ریزی ومدیریت تولید این برنامه نیز برعهده حسن جعفری است.

از دیگر عوامل این مجموعه می توان به علی صادقی گوینده متن،زهیر طالبی،صدابردار،علی ابوالصدق میکس و محمد رضایی، فاطمه احمدزاده به عنوان دستیار تهیه نام برد.

تاروپود در دو قسمت میهمان خانه های مازندرانیها

تار و پود عنوان نمایشی است به تهیه کنندگی علیرضا دهقان که با هدف اطلاعاتی وآموزشی و موضوع دفاع مقدس در 2 قسمت 30دقیقه ای ازصدای شبکه طبرستان تهیه و پخش می شود.

علی، کودک چهارماهه که از بمباران شیمیایی حلبچه جان سالم بدر برده و زنده مانده، توسط رزمندگان اسلام به ایران منتقل شده و کبری حمیدپور، کارمند بهزیستی، او را به همراه دو فرزند دیگر خود بزرگ می کند، مادر که دائماً نگران است بر حسب وظیفه در هفت سالگی علی، به او می گوید که از خانواده ی دیگریست و چند سال بعد بدنبال بیماری قلبی در بیمارستان جان سپرده و علی با پدر و دو برادر خود به زندگی ادامه می دهد.

کارگردانی این برنامه را لیلا تورانی برعهده دارد و رضا اخروی نیز نویسنده ی این اثر است.

مشاهیر مازندرانی به رادیو می آیند

برنامه مشاهیر مازندران عنوان برنامه ای است با موضوع فرهنگی و هدف اطلاعاتی و آموزشی در 48 برنامه 30 دقیقه ای بصورت ضبطی، هفته ای یکبار از صـدای شبـکه طبرستان پخش مـی شود.

علی رضا دهقان تهیه کننده این مجموعه با اشاره به اینکه این برنامه به معرفی فرزانگان و نخبگان و مشاهیر مازندران در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، دینی می پردازد گفت: در این برنامه ابتدا بخشی از زندگی چهره مورد نظر در قالب گفتار رادیویی توسط گوینده اجرا و بعد مجری کارشناس با فرد مشهور به گفتگو می پردازد.

وی افزود: همچنین در صورت امکان از خانواده یا شاگرد فرد مشهور درقالب گفتگو مصاحبه به عمل می آید.

وی اضافه کرد: در صورتی که فرد مورد اشاره درقید حیات نباشد، مجری برنامه با شاگردان، خانواده و محققان صحبت می کند.

