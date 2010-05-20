احتمال شکست نشست ان پی تی بدلیل سیاست مبهم هسته ای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در مقاله ای می نویسد: کنفرانس نیویورک برای بازنگری در ان پی تی و ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای در جهان به دلیل پرداختن به مسئله خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای با احتمال شکست روبروست و دیپلماتهای ارشد غربی هشدار می دهد در صورتی که طی چند روز آینده درباره این منطقه به نتیجه ای نرسیم کنفرانس بازنگری می تواند بدون نتیجه پایان یابد و این شکست برای دست یافتن به نتیجه مثبت، ضربه ای محکم بر اعتبار معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای خواهد بود.

گاردین می نویسد: مصر و برخی کشورهای عربی بر آن هستند تا در گام نخست برای از بین بردن تسلیحات هسته ای در خاورمیانه، اسرائیل را که از چنین تسلیحاتی برخوردار است، قانع کنند تا علناً به برخوداری از تسلیحات اعتراف کند.

یک دیپلمات ارشد غربی در این باره گفته است که بدون رژیم اسرائیل هیچ نشستی درباره خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای نمی تواند برگزار شود.

این دیپلمات که نامی از وی برده نشده در عین حال می گوید: اگر اسرائیل متوجه باشد که هزینه عدم شرکت در چنین گفتگوهایی بالاتر از مشارکت آن در این گونه گفتگوها خواهد بود، شرکت خواهد کرد.

گاردین می نویسد: طرف های نزدیک به گفتگوها بیم از آن دارند که اگر برنامه عاری سازی خاورمیانه از تسلیحات هسته ای شکست بخورد در آن زمان کشورهای عربی در کنفرانس نیویورک به عنوان یک بلوک عمل خواهند کرد و این مسئله شکست را حتمی کرده و پیامدهای جدی بدنبال خواهد داشت و توانایی دیپلماسی غرب را در برخورد با مسئله خلع سلاح در دو کنفرانس بازنگری در 10 سال گذشته (2005 و 2010) زیر سؤال خواهد برد.