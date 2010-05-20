شهرداری ها در تصمیم گیری های حوزه حمل و نقل نقش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین شامگاه چهارشنبه در نوزدهمین نشست معاونین حمل و نقل و ترافیک کلانشهرهای کشور در تبریز افزود: واقعیت این است که باید از آنچه که داریم دفاع کنیم و از کم‌توجهی‌ها نیز گلایه داشته باشیم.

وی افزود: امیدواریم این نشست فرصتی برای تجلیل از تلاشگران حوزه حمل و نقل و ارتقای خدمات کیفی و کمی خدمت‌رسانی به مردم باشد.

شهردار تبریز ادامه داد: قانون حمل و نقل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به خوبی اجرا نشده است.

نوین اضافه کرد: در بحث حمل و نقل شهری قوانین خوبی داریم، در حالیکه در اجرای آن با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: عزم و اراده ملی در حل معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل به صورت جدی به چشم نمی‌خورد.

نوین با اشاره به ضرورت همکاری و تعامل با بخش خصوصی در زمینه حمل و نقل شهری تاکید کرد: باید عزم ملی خودمان را در بحث حمل و نقل عمومی به جایی برسانیم که بخش خصوصی با اخذ وام و تسهیلات همچنین واگذار کردن کارها، انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشد.

شهردار تبریز ادامه داد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل شهری نیازمند همکاری و همیاری همه بخش‌های جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: 60 درصد از بودجه شهرداری تبریز به بخش حمل و نقل شهری اختصاص یافته است.

نوین، با انتقاد از نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث ترافیک گفت: شهرداری‌ها امروز تبدیل به تدارکاتچی شده‌اند به طوریکه شهردار کلانشهر تبریز فاقد رای در شورای ترافیک است.

شهردار تبریز همچنین گفت: طرح ترافیک شهر تبریز از هفت سال قبل تهیه شده اما تاکنون تصویب و به مرحله اجرا در نیامده است.

نوین با اشاره به اینکه یک ناوگان مطمئن برای حمل و نقل شهری وجود ندارد، تاکید کرد: باید نگرش خود را به بخش حمل و نقل عوض کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز تلاش دارد تا بدون توجه به جنجال‌ها، مسائل و مشکلات شهر را حل و فصل کند.

شهردار تبریز همچنین گفت: در بحث خرید واگن مترو با وجود آنکه 18 ماه است 30 میلیارد تومان پول خرید آن را پرداخت کرده‌ایم اما هنوز قرارداد ساخت واگن‌ها نهایی نشده است.

در این همایش دو روزه مهمترین مشکلات مشترک هشت کلانشهر کشور در حوزه حمل و نقل عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.