هزار میلیارد ریال برای اتمام پروژه های نیمه تمام آذربایجان غربی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: همچنین امسال از اعتبارات استانی 150میلیارد ریال برای باقی مانده مصوبات سفر اول و نیز130 میلیارد ریال نیز برای پروژه های سفر دوم هیئت دولت به آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

وی جذب سرمایه های خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، جهاد فرهنگی و سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی اولویتهای استان در سال جاری ذکر کرد و بیان داشت: بودجه عمرانی استان با پیشنهاد دولت سه هزار میلیارد ریال بود ولی مجلس شورای اسلامی دو هزار و 100 میلیارد ریال تصویب کرد.

جلال زاده سهم استانی پروژه های مصوب سفر سوم هیئت دولت به آذربایجان غربی در سال جاری را 170 میلیارد ریال اعلام و توجه بیشتر به شهرستانهای کمتر برخوردار و تکمیل پروژه های نیمه تمام را از اولویت های مهم پیش بینی شده برای جذب اعتبارات عمرانی در سال 89 ذکر کرد.

استاندار آذربایجان غربی توجه به افزایش صادرات در استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: صدور 320 میلیارد ریال فرش به خارج کشور توسط بخش خصوصی نشان می دهد از بالا بودن ظرفیتهای استان در بخش صادرات است که امسال باید توسعه یابد.

ساخت و ساز در شهرک گلمان ادامه دارد

استاندار آذربایجان غربی در خصوص تاخیر چندین ساله در خصوص ساخت و سازها در شهرک گلمان خاطرنشان کرد: این شهرک قبل از انقلاب نیز با نام دریاشهر مطرح بود و شواهد نشان می دهد از سال 61 از مردم پول اخذ شده است.

جلال زاده با بیان اینکه بر خلاف گذشته چندماه است ساخت و ساز در شهرک گلمان آغاز شده است، گفت: امسال با حمایتهای ویژه تلاش می شود تاخیر چندین ساله این طرح جبران شود.

بیانیه تهران ، غرب و آمریکا را به انفعال واداشت

استاندار آذربایجان غربی در ادامه گفت: بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و برزیل که در راستای تحقق شعار "انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس" است، غرب و آمریکا را به انفعال واداشته است.

جلال زاده یادآورشد: بیانیه صادر شده در حاشیه اجلاس گروه 15 در تهران که به امضای جمهوری اسلامی ایران، برزیل و ترکیه رسید در ادامه اجلاس جهانی منع اشاعه سلاحهای اتمی و شعار رئیس جمهور ایران مبنی بر انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که یک تصمیم مهم جهانی خارج از اروپا و آمریکا و بدون حضور قدرتهای بزرگ اتخاذ می شود، خاطرنشان کرد: این ابتکار موجب شد حاشیه اجلاس گروه 15 که از کشورهای غیرمتعهد منشعب است به متن آن غلبه کند و دنیا را متوجه بیانیه هسته ای نماید که تا مدت ها مورد توجه جهان و محافل سیاسی و رسانه ای شده است.

وی همچنین گفت: این ابتکار موجب شد جهان غرب که به طبل انزوای جمهوری اسلامی می کوبید دریابد آنها هستند که منزوی شده اند و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با قدرت پیش می رود.