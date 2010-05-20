کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری اولین جلسه ستاد بزرگداشت خواجوی کرمانی اظهار داشت: درحال برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی هستم و با جدیت این موضوع دنبال می شود و مقدمات کاز از همین جلسه آغاز شده است.

محبان تصریح کرد: به زودی و بر اساس نظر کمیته برگزاری روال اجرایی نحوه برپایی و سایر موارد مرتبط با این کنگره تصمیم گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: زمان تقریبی برپایی کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی آذرماه یا دیماه سال جاری پیشنهاد شده است.

کمال الدین ابوالعطا محمود مرشدی ملقب به خواجوی کرمانی شاعر و عارف کرمانی در سال 679 هجری قمری در کرمان متولد شد، وی از بزرگان و خواجگان کرمان بود و به همین دلیل بعدها به نام خواجوی کرمانی مشهور شد و نام خواجو را تخلص کرد.

خواجو را به دلیل هنر نمایی هایش در عالم شعر "نخل بند شاعران" لقب داده اند و دیوان او دارای وجه های ممتاز است که شامل نغز و معما می باشد و به علاوه قصیده های زیادی در مدح ائمه (ع) و بالاخص حضرت علی(ع) سرورده است درغزلیاتش از سبک عراقی و سعدی پیروی کرده است.

آثار خواجوی کرمانی مشتمل بر دیوان بزرگی متشکل از 20 هزار شعر و شش مثنوی به نامهای سام نامه، همای همایون، گل و نوروز، روضه الانوار، نامه و گوهرنامه می باشد.

خواجو در سال 750 ه .ق در شیراز وفات یافت در محل دروازه قرآن این شهر به خاک سپرده شد.