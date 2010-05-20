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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی برگزار می شود

کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری کنگره برزگداشت خواجوی کرمانی ادیب بزرگ کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی محبان ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری اولین جلسه ستاد بزرگداشت خواجوی کرمانی اظهار داشت: درحال برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی هستم و با جدیت این موضوع دنبال می شود و مقدمات کاز از همین جلسه آغاز شده است.

محبان تصریح کرد: به زودی و بر اساس نظر کمیته برگزاری روال اجرایی نحوه برپایی و سایر موارد مرتبط با این کنگره تصمیم گیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: زمان تقریبی برپایی کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی آذرماه یا دیماه سال جاری پیشنهاد شده است.

کمال الدین ابوالعطا محمود مرشدی ملقب به خواجوی کرمانی شاعر و عارف کرمانی در سال 679 هجری قمری در کرمان متولد شد، وی از بزرگان و خواجگان کرمان بود و به همین دلیل بعدها به نام خواجوی کرمانی مشهور شد و نام خواجو را تخلص کرد.

خواجو را به دلیل هنر نمایی هایش در عالم شعر "نخل بند شاعران" لقب داده اند و دیوان او دارای وجه های ممتاز است که شامل نغز و معما می باشد و به علاوه قصیده های زیادی در مدح ائمه (ع) و بالاخص حضرت علی(ع) سرورده است درغزلیاتش از سبک عراقی و سعدی پیروی کرده است.

آثار خواجوی کرمانی مشتمل بر دیوان بزرگی متشکل از 20 هزار شعر و شش مثنوی به نامهای سام نامه، همای همایون، گل و نوروز، روضه الانوار، نامه و گوهرنامه می باشد.

خواجو در سال 750 ه .ق در شیراز وفات یافت در محل دروازه قرآن این شهر به خاک سپرده شد.

کد مطلب 1086305

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