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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

فرهنگ استاندارد در مدارس گلستان باید ترویج یابد

فرهنگ استاندارد در مدارس گلستان باید ترویج یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان بر لزوم ترویج فرهنگ استاندارد در مدارس استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست روسای آموزش و پرورش استان در گرگان افزود: اگر دانش آموزان با مفاهیم استاندارد و خرید کالاهای با نشان استاندارد آشنا شوند علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، سلامت افراد را نیز تامین حواهد کرد.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، یکی از ترفندهای دشمن را رواج بد حجابی عنوان کرد و گفت: دشمن همان کاری را که در اندلس برای تهی کردن فرهنگ جامعه وبه ابتذال کشاندن جوانان وکارگزاران اعمال نمود، خواستارعملیاتی کردن آن شیوه در ایران است.

عیسی پائین محلی افزود: وظیفه دستگاه های فرهنگی مخصوصا آموزش و پرورش برای مقابله با بدحجابی مضاعف است.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به شروع امتحانات سال تحصیلی یادآور شد: همه موطفند امتحانات را جدی بگیرند و از مدیران توانمند به عنوان مشاورین امین و قوی جهت نظارت به امتحانات استفاده نمایند.
کد مطلب 1086310

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