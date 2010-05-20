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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

گشایش نمایشگاه "فقر، تبعیض و حقوق بشر" در تبریز

گشایش نمایشگاه "فقر، تبعیض و حقوق بشر" در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس و کاریکاتور "فقر، تبعیض و حقوق بشر" در تالار خاقانی تبریز گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: مهمترین هدف از برگزاری این نمایشگاه افزایش آگاهیهای عمومی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی است.

وحید کاظم زاده اظهار داشت: افزایش آگاهی های عمومی،افزایش سطح فرهنگی جامعه،به تصویر کشیدن آسیبهای اجتماعی و تلاش برای پیشگیری از آن نیز جزو اولویت های بعدی این نمایشگاه هستند.

وی گفت: در این نمایشگاه علاوه بر کمیسیون حقوق بشراسلامی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ، شهرداری تاریخی و فرهنگی تبریز (منطقه هشت)، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز، حوزه هنری استان، روزنامه مهدآزادی، موسسه قرض الحسنه جوانان خیر و انجمن کاریکاتور تبریز مشارکت دارند.

دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی افزود: در حاشیه این نمایشگاه کارگاه های آموزشی با حضور کارشناسان حقوقی و تعدادی از مسئولین قضایی و انتظامی استانی برگزار خواهد شد.

کاظم زاده خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا سوم خرداد ماه از ساعت 10 صبح الی 21 شب برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1086319

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