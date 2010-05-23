دو فرضیه متضاد در توضیح یک انفجار ستاره ای عجیب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابر نواختر 2005E برای اولین بار در سال 2005 توسط تلسکوپها رصد شد و از آن زمان به بعد با دقتی بالا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

گروهی از دانشمندان اکنون و با گذشت پنج سال اعلام کرده اند این انفجار ستاره ای با نمونه های شناخته شده ابرنواختران شباهتی ندارد. در مقابل گزارشی دیگر که توسط گروهی دیگر از دانشمندان انجام گرفته است، توضیحات متفاوتی را برای وقوع پدیده ستاره ای بسیار مشابهی ارائه کرده است.

تا به حال دو گونه اصلی برای ابرنواخترها به ثبت رسیده بود. در نوع اول ابرنواختر به واسطه انفجار بسیار شدید ستاره ای پیر و مرده یا همان کوتوله سفید به وجود می آید و در نوع دوم ابرنواختران به واسطه به پایان رسیدن سوخت ستاره ای جوان و بزرگ و متلاشی شدن آن تحت فشار وزن خود ستاره به وجود می آید.

در مورد پدیده جدید دانشمندان اعلام کردند میزان موادی که از این ستاره به بیرون پرتاب شده است بسیار کمتر از چیزی است که از انفجار یک ستاره بزرگ و جوان به وجود می آید. همچنین موقعیت این ابرنواختر که در فاصله ای دور افتاده از زادگاه ستارگان قرار دارد نشان می دهد این ستاره ستاره ای پیر و فرسوده بوده که زمان کافی را برای دور شدن از زادگاهش در اختیار داشته است.

در عین حال موادی که به واسطه SN 2005E به فضا پرتاب شده اند از مقادیر زیاد و غیر طبیعی از عناصری مانند کلسیم و تیتانیوم برخوردار است. به گفته محققان مرکز هوا فضای هاروارد اسمیتسونیان در ماساچوست از ابتدا جدید بودن این نوع از ابرنواختر امری کاملا واضح بود.

در این میان تیمی دیگر از دانشمندان در دانشگاه هیروشیما با آزمایش بر روی ابرنواختری به نام SN 2005cz که از ویژگی های مشابهی با SN 2005E برخوردار است اعلام کردند این رویداد در واقع انفجار یک ستاره عظیم بوده است. به گفته آنها این ویژگی ها به واسطه ابرنواختر نوع دوم به خوبی قابل توضیح است.

به گفته دانشمندان ژاپنی این ستاره خط مرز میان ستاره هایی که با انفجاری ابرنواختر عظیم به زندگی خود خاتمه می دهند و آنهایی که انفجار را برای مرگ انتخاب نمی کنند، تعیین می کند. دانشمندان معتقدند این نوع از ابرنواختران بسیار سریع و کم فروغ هستند و این همان دلیلی است که می تواند جدید به نظر رسیدن آنها را برای انسانها توضیح دهد.

محققان در موسسه هاروارد اسمیتسونیان شبیه سازی هایی را در رابطه با این رویداد انجام دادند که طی آن پدیده ای عجیب در شکل گیری دو ستاره، دو کوتوله سفید، آشکار شد که نشان می داد یکی از این ستاره ها از دیگری هلیوم می رباید. بر همین اساس دانشمندان پیشنهاد دادند زمانی که حجم هلیوم انباشته شده در این ستاره به نقطه بحرانی برسد، ستاره دزد به شدت داغ و حجیم شده و انفجار هسته ای در آن رخ می دهد که در نتیجه این انفجار عناصری مانند کلسیم و تیتانیوم به وجود می آیند. در این فرایند ستاره اهدا کننده به کلی نابود می شود اما تا کنون اطلاعات قیقی از سرنوشت ستاره سارق به دست نیامده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان فرضیه کشف نوع جدیدی از انفجارهای ابر نو اختری را بسیار هیجان انگیز خوانده و معتقدند چنین کشفی می تواند دیدگاهی جدید را در رابطه با چگونگی شکل گیری برخی از عناصر و حضور آنها در منظومه خورشیدی به وجود آورد.