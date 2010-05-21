عدم پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران نوعی دهن کجی است

سید عماد حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع پرداخت غرامت جنگ از طرف عراق به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: رژیم بعث عراق طبق قطعنامه سازمان ملل متحد و گزارش دبیر کل وقت این سازمان به شورای امنیت به دلیل اینکه به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ علیه ایران شناخته شد، طبق بند 6 قطعنامه 596 موظف به پرداخت غرامت جنگی به جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با ابراز تاسف از عدم پرداخت این غرامت جنگی از سوی عراق به ایران از مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشور خواست تا از طیق دعاوی حقوقی و مجامع بین المللی مصرانه پیگیر این حق آشکار ملت باشند.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در ادامه به جنگ عراق با کویت و اشغال این کشور توسط رژیم بعث عراق اشاره کرد و گفت: رژیم بعث عراق حدود 2 ماه کویت را به اشغال خود در آورد و با توجه به اینکه مجددا از سوی سازمان ملل به عنوان متجاوز جنگی معرفی شد، ملزم به پرداخت غرامت به کویت گردید، مسئولان کویتی نیز با ارائه مدارک و مستندات خود به سازمان ملل توانسته اند تا کنون قسمتی از غرامت درخواستی خود از عراق را اخذ کنند.

حسینی مدت زمان جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران و میزان خسارات و تلفاتی که طی این مدت به جمهوری اسلامی ایران از سوی این رژیم به کشور وارد شد را با میزان خساراتی که عراق حدود 2 ماه به کشور کویت وارد کرد را قابل مقایسه ندانست و تاکید کرد: این اقدام عراقی ها در پرداخت غرامت به کویت و عدم پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران که حقی ملی و مردمی است، نوعی دهن کجی عراقی ها به ایران محسوب می شود.

به گزارش مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درمورد آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد، بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید. با این حال پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند "متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است".