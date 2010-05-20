انتظارات فرهنگی دانشگاه ها با برگزاری جشنواره ها برآورده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بشیر خالقی ظهر پنجشنبه در دومین روز از دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود: تقویت احساس مسئولیت به ویژه در دانشجویان علوم پزشکی که با بیماران سروکار دارند و باید نسبت به آنها تعهد داشته باشند با آموزش دینی میسر می شود زیرا در آموزه های اسلامی به اندازه کافی راهکار وجود دارد.

نماینده مردم خلخال در مجلس معلومات دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها را در سطح بالایی ارزیابی کرد و اظهارداشت: دانشجویان علوم پزشکی باید حساسیت بالایی نسبت به مردم و مشکلات آنها داشته باشند که این امر مستلزم تقویت بعد فرهنگی در آنها است.

وی با ییان اینکه باید دانشجویان پزشکی بعد روحی بیماران و تسکین آلام آنها را در نظر داشته باشند، تاکید کرد: جشنواره های فرهنگی دانشجویی باید در افزایش دید اخلاق پزشکی تلاش کنند زیرا بیمار پزشک را محرم و امانت دار خود می دانند.

خالقی در خصوص پایان نامه های دانشجویی تصریح کرد: هرچه بارعلمی و تخصصی پایان نامه ها بیشتر باشد برای جامعه بهتر است که این امر مستلزم کاربردی شدن این تحقیقات و حمایت و توجه به دانشجویان و محققان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون شعار دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور مبنی بر تجلی ایمان، اندیشه خلاق و شکوفایی فرهنگی افزود: مهم عمل کردن به این شعار، خروجی و میزان تاثیری است که بر جامعه می تواند داشته باشد که با این شعار و جشنواره باید حس مسئولیت پذیری و همت مضاعف را در دانشجویان ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: در این راستا نیازمند به همت مضاعف نمایندگان مجلس و دولت خدمتگزار و هماهنگی این دو نهاد با شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی فرهنگ سازی در دانشگاه ها و اجرایی شدن هرچه سریع تر مصوبات مجلس محترم در مباحث فرهنگی کشور و به ویژه دانشگاه ها هستیم.

دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگا های علوم پزشکی کشور از 29 الی 31اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال برگزاری است.