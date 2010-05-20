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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۴۰

بدلیل توهین به مقدسات؛

"یوتیوب" در پاکستان فیلتر شد

"یوتیوب" در پاکستان فیلتر شد

دولت پاکستان در راستای مبارزه با محتویات موهن مقدسات برخی سایت های غربی، "یوتیوب" را در این کشور بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت پاکستان می گوید: این کشور سایت اینرتنتی یوتیوب را به دلیل برخورداری این سایت از محتویات ضد اسلامی و توهین به مقدسات مسلمانان مسدود کرده است.

این اقدام پاکستان در حالی است که روز گذشته نیز دادگاهی در این کشور دستور فیلتر شدن شبکه اینترنتی "فیس بوک" را به دلیل اهانت به ساحت پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) صادر کرد.

فیس بوک اخیرا صفحه ای را راه اندازی کرده و کاربران خود را تشویق می کند تا کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسلام (ص) را بر روی این صفحه قرار دهند.

کد مطلب 1086354

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