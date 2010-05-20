انتشار اوراق مشارکت بهترین راهکار برای افزایش تعاملهای بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حمید میثاقی نیا ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی سرمایه گذاری کلانشهرها در کرج افزود: انتشار اوراق مشارکت کمک می کند تا افراد علاقمند بیشتری بتوانند در زمینه انجام پروژه های مشاکتی وارد عمل شوند و آنها نیز در این زمینه سهمی داشته باشند.

وی ادامه داد: تجریبات نشان داده که انتشار اوراق یادشده بر میزان فعالیتها و کمکهای بخش خصوصی در زمینه یادشده می افزاید و در نهایت باعث می شود پروژه های مشارکتی بیشتری در کلانشهرها اجرا شود.

منابع مالی شهرداری در مواردی بسیار محدود است

این مسئول بیان کرد: منابع مالی شهرداری در مواردی بسیار محدود است و آنها نیازمند آن هستند که بخشی از پروژه ها را به صورت مشارکتی اجرا کنند و از حمایتهای بخشهای دیگر در این خصوص کمک بگیرند.

وی عنوان کرد: موانعی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی برای افزایش پروژه های شهرداری ها وجود دارد که لازم است این موانع با اتخاذ تمهیدات ویژه از میان برداشته شوند و مشکلات در این خصوص کاهش یابد.

میاثی نیا اظهار داشت: در سال 87 در بین 14 کشور اطرف ایران، کشور ما در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی رتبه 13 را به دست آورد و عربستان در این خصوص بسیار خوب عمل کرد.

وضعیت در سال 88 تا حدی بهبود یافت

وی خاطرنشان کرد: در آن زمان توانستیم حدود یک و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کسب کنیم درحالیکه وضعیت در سال 88 کمی بهبود یافت و این رقم در سال 88 به دو و نیم میلیارد دلار رسیده است.

این مسئول اضافه کرد: لازم است به موازات تلاش برای جلب مشارکت بخش خصوصی داخل، تلاش در جهت جلب مشارکتهای خارجی نیز در زمینه اجرای پروژه های شهرداری های کلانشهرها افزایش یادب و کمک کنیم تا موانع در این خصوص تا حد امکان کاهش یابد.

همکاری در اجرای پروژه های مربوط به بافتهای فرسوده از فعالیتهای این موسسه است

وی افزود: موسسه امین راهبرد یک موسسه فعال در زمینه های مختلف از جمله ارائه مشاوره های مالی است و در این خصوص و نیز اجرای پروژه های مشارکتی از جمله در بافتهای فرسوده با کلانشهرها از جمله کلانشهر کرج همکاری می کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی چهار پروژه از مجموعه ساختمانهای تجاری، اداری و مسکونی خیابان صاحب الزمان مشهد و تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی کارخانه دارو سازی شرکت کاسپین داروی صدرا از فعالیتهای این موسسه بوده است.

وی عنوان کرد: مشاوره مالی و عملیات اجرایی تامین منابع ریالی به روش انتشار اوراق مشارکت به مبلغ دویست میلیارد ریال جهت اجرای مجموعه‌های تجاری، اداری میدان شهدای شهرداری مشهد از دیگر فعالیتهای این موسسه بوده است.

میثاقی نیا بیان کرد: تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی پروژه بدنه شرقی چهار باغ عباسی شهرداری اصفهان، تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی شش پروژه از مجموعه ساختمان‌های تجاری و اداری میدان شهدای شهرداری مشهد و تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی احداث کارخانه تولیدی البسه شرکت سام یار نیز در این خصوص از سوی موسسه امین راهبرد انجام گرفته است.

فعالیتهای موسسه امین راهبرد بسیار وسیع است

وی عنوان کرد: فعالیتهای موسسه امین راهبرد بسیار وسیع است و غیر از موارد بالت موارد دیگری را نیاز شامل می شود که از میان آنها می توان به تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی دو پروژه ساختمان تجاری، اداری خیابان توحید شهرداری مشهد اشاره کرد.

میثاقی نیا افزود: مشاوره مالی و عملیات اجرایی به منظور تامین منابع مالی به روش انتشار اوراق مشارکت به مبلغ سیصد میلیارد ریال جهت مجموعه‌های تجاری، اداری و مسکونی پروژه بازگشایی خیابان صاحب الزمان شهرداری مشهد و تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی پروژه ساختمان تجاری، اقامتی میدان توحید مشهد از دیگر فعالیتها در این خصوص بوده است.

این مسئول یادآور شد: عملیات اجرایی برای تأمین منابع ریالی به مبلغ دویست میلیارد ریال و به روش انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه مجتمع تجاری خیابان چهار باغ شهرداری اصفهان و قرارداد همکاری با شرکت بهین روش مهرداد در زمینه تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی و خدمات مالی از پروژه های در حال اجرا به وسیله این موسسه است.

تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی پروژه کاج واقع در تپه های مرادآب شهرداری کرج

وی افزود: تهیه گزارش توجیه اقتصادی و مالی پروژه مجتمع تجاری، مسکونی کاج واقع در تپه های مرادآب شهرداری کرج و مشاوره و ارائه راه کارهای اجرایی و تدوین برنامه کسب و کار برای شرکت تعاونی خدمات مشاوره مدیریت امکان طرح آریا از دیگر پروژه ها در این خصوص است.