ابقای پایگاه فوتنما در جزیره اوکیناوا/ توکیو تسلیم فشار واشنگتن شد

به گزارش خبرگزرای مهر، پایگاه "فوتنما" در اوکیناوای ژاپن یک پایگاه نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی است که در مرکز یک منطقه پرجمعیت در این جزیره 20 درصد از وسعت آن را اشغال کرده و مردم این جزیره به شدن به فعالیت های نظامی آمریکا در آنجا اعتراض دارند.

یوکیو هاتویاما نخست وزیر ژاپن در زمان مبارزه انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری وعده انتقال این پایگاه نظامی را از اوکیناوا داده بود، اما سرانجام پس از ماهها کشمکش در این رابطه و در آستانه سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به این کشوراعلام شد که این پایگاه نه تنها از این جزیر ه خارج نخواهد شد بلکه مکان آن در خود این جزیره هم تغییر نخواهد کرد.

در حالی که شهروندان ژاپنی ساکن استان اوکیناوا، مقامات محلی، جمعی از نمایندگان مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن و رهبر حزب سوسیال دموکراتیک، حزب ائتلافی حزب حاکم ژاپن خواستار خروج نظامیان آمریکایی پایگاه هوایی فوتنما از اوکیناوا هستند، مقامات آمریکایی اصرار دارند که موافقتنامه امنیتی ماه می سال 2006 میلادی میان وزرای دفاع و امور خارجه دولتهای پیشین ژاپن و آمریکا بهترین گزینه برای اجرای این طرح است.

بر اساس این توافق، ایالات متحده حدود 50 هزار نیرو در سراسر ژاپن مستقر کرده که بسیاری از آنها در پایگاهی درجزیره اوکیناوا حضور دارند و این نیروها تاکنون مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این جزیره به همراه داشته اند.

شهروندان ژاپنی ساکن استان اوکیناوا و همچنین جزیره توکونوشیما واقع در استان کاگوشیما طی ماههای اخیر با برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز گسترده ای در این مناطق و توکیو پایتخت ژاپن مخالفت خود را با استقرار نیروهای آمریکایی در این جزیره اعلام کرده و خوساتار پایان دادن به مشکلاتی شده اند که حضور نیروهای نظامی آمریکا برای خود آنها و خانواده هایشان فراهم آورده است.

در 22 بهمن سال 1386 یک تفنگدار آمریکایی به نام "تایرون لوتر هادنوت" 38 ساله به اتهام هتک حرمت یک دختر 14 ساله ژاپنی در جزیره اوکیناوا دستگیر شد.



این تفنگدارآمریکایی متهم شد که به خانواده این دختر پیشنهاد داده است تا او را سوار موتور خود کند، اما وی در ادامه این دختر را به منزل خود برده و او را مورد هتک حرمت قرار داده بود. در سال 1995 نیز تجاوز سه نظامی آمریکا به یک دختر مدرسه ای، خشم و نفرت مردم ژاپن را برانگیخت.



رفتارهای غیر اخلاقی و تجاوز به عنف نظامیان آمریکایی، سبب خشم و نفرت گسترده مردم ژاپن به ویژه مردم جزیره اوکیناوا شده است.



دعوا و جنجال چندین ساله بر سر فوتنما به آنجا ختمی می شود که امروز خبرگزاری فرانسه درگزارشی در این باره می نویسد: دعوا بر سر انتقال فوتنما در اوکیناوا به نفع آمریکا خاتمه پیدا کرد و بر اساس توافقی که بین دو طرف صورت گرفته و جمعه آینده 28 مه از سوی هاتویاما در یک کنفرانس خبری اعلام خواهد شد پایگاه به جای انتقال به دیگر مکان بر اساس توافق پیشیین در اوکیناوا باقی خواهد ماند.

تحلیلگران این موضوع را به توجه به یک روز مانده به ورود هیلاری کلینتون به ژاپن یک موفقیت برای واشنگتن در مقابل همپیمان قدیمی خود می دانند. همچنین متخصصین و ناظران بر این باورند که این اقدام می تواند سرنوشت آینده دولت هاتویاما و حزب حاکم را با ابهام روبرو سازد.