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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

نمایشگاه هنرهای تجسمی "پرواز" در خرم آباد گشایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: از سوی واحد تجسمی حوزه هنری لرستان با همکاری کانون فرهنگی هنرهای تجسمی دانشگاه لرستان نمایشگاهی از آثار برگزیده دومین جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی "پرواز" در دانشگاه لرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور دکتر جودکی ریاست دانشکده ادبیات و عضو شورای فرهنگی دانشگاه لرستان، محمد حسین امیدی پور معاون فرهنگی حوزه هنری لرستان، احمدی مسئول اداره کانون های فرهنگی هنری دانشگاه لرستان و جمعی از دانشجویان و هنرمندان افتتاح شد.

در این نمایشگاه 60 اثر تجسمی از هنرمندان استان های همدان، مرکزی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در رشته های مختلف طراحی، پوستر، تصویرسازی، نقاشی به نمایش گذاشته شده است.

معنویت، کمال، ایثار، شهادت، هنر، اندیشه، عروج .... از جمله موضوعات آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 1086369

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