چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خصوصی برای شهرداری های کلانشهرها جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، داود ندیم پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست تخصصی سرمایه گذاری کلانشهرها در جمع خبرنگاران در کرج افزود: افزایش فعالیتهای مشارکتی بین شهرداری های کلانشهرهای کشور و بخش خصوصی از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این خصوص در کشور ما فعالیتهایی انجام شده که امیدواریم رو به بهبود رود.

وی ادامه داد: طی سال گذشته 71 پروژه مشارکتی در کلانشهرهای کشور منعقد شده که امیدواریم همه آنها در اسرع وقت به بهترین نحو به مرحله عملیاتی شدن برسند و نتایج مطلوبی را در جهت کاهش مشکلات کلانشهرها به دنبال داشته باشند.

این مسئول بیان کرد: ارزش ریالی این میزان پروژه حدود هزار و 610 میلیارد تومان است که در هشت کلانشهر کشور به انعقاد رسیده است.

وی عنوان کرد: امروز چندمین نشست سرمایه گذاری کلانشهرها در کرج برگزار شد و مکان برگزاری آن نیز موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو در مهرشهر کرج بود.

این مسئول اظهار داشت: هدف از برگزاری اینگونه جلسات، کمک به کاهش مشکلات و موانع مربوط به جذب سرمایه گذاری در زمینه پروژه های شهری است و پیش بینی می شود تداوم اینگونه جلسات، آثار بسیار مطلوبی در پی داشته باشد.

ندیم اضافه کرد: مهمانانی از هشت کلانشهر کشور و مهمانانی از چهار شهر دیگر در این جلسه حضور داشتند و در جریان امور مربوطه قرار گرفتند.

زیرساختهای قانونی برای افزایش میزان جلب سرمایه گذاری تدوین می شود

مدیر سرمایه گذاری شهری تبریز افزود: در این جلسه تلاش می شود تا زیرساختهای قانونی برای افزایش میزان جلب سرمایه گذاری در خصوص انجام پروژه های شهری تدوین شود و خروجی جلسه به اطلاع همه کلانشهرهای کشور برسد.

وی خاطرنشان کرد: از میزان چهار هزار میلیارد تومان پروژه یادشده در طول سه سال گذشته، بخشی از آنها مربوط به مشارکت بخش خصوصی داخلی بوده و بخش دیگر نیز به مشارکتهای خارجی اختصاص یافته است.

مدیر سرمایه گذاری شهری تبریز اظهار داشت: تبریز مرکز شمالغرب کشور است و سرمایه گذاری در تبریز، بازار هدف به دامنه ایران و کشورهای همسایه از جمله آذربایجان، ارمنستان, نخجوان، ترکیه و عراق را خواهد داشت.

وی افزود: سابقه تبریز در تجارت بین المللی (مسیر جاده ابریشم )، قدمت بازار تبریز، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بیش از هفت هزار واحد تولیدی در استان موجب شده است تا نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه های صنعتی، عمرانی، مالی، مهندسی و مدیریتی در این شهر پرورش یافته و پتانسیل لازم از نظر نیروی کار وجود داشته باشد.

کارخانجات تولید مصالح با کیفیت و استانداردهای جهانی در تبریز فعالیت می کنند

این مسئول اضافه کرد: کارخانجات تولید مصالح و قطعات صنعتی با کیفیت و استانداردهای جهانی در تبریز فعالیت می کنند که در تامین مواد اولیه پروژه ها نقش موثری دارند.

ندیم افزود: وجود پتانسیلهایی از قبیل خطوط لوله نفت و گاز، پالایشگاه, پتروشیمی، خطوط بین المللی فیبر نوری، سدها و نیروگاه ها و شبکه گسترده توزیع آنها موجب شده است تا امکان تامین آب، برق، گاز و مخابرات برای پروژه ها بدون محدودیتهای خاص به سهولت مهیا شود.

شهرداری تبریز با اعطای تشویق به طرفهای مشارکت، پروژه ها را سودآور می کند

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز با اعطای تشویق و پرداخت سود اضافی به طرفهای مشارکت، قصد دارد پروژه های را به قدری سود آور کند که انگیزه لازم در سرمایه گذار جهت گرایش به پروژه ها شهرداری به وجود داشته باشد و شهرداری تلاش دارد با کاهش سود مادی خود، سود مادی طرف مشارکت را افزایش دهد و در نتیجه در ارائه خدمات به مردم موفقتر باشد.

این مسئول یادآور شد: حاصل جمع موارد یادشده موجب پایین آمدن قیمت تمام شده پروژه و نیز بالا رفتن سود خالص برای طرفین خواهد بود.