تنها 10 نفر از مسئولان روابط عمومی در قم مدرک مرتبط دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در گردهمایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های استان قم که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد، استاندار قم قبل از سخنرانی از مسئولان روابط عمومی‌هایی که مدرک مرتبط با حرفه خود را دارند خواست که دستشان را بالا بگیرند.



بر اساس این گزارش، پس از این اقدام مسئولان روابط عمومی‌ها، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور اقدام به شمارش این افراد کرد که فقط 10 نفر دارای مدرک مرتبط بودند.



استاندار قم در ادامه گفت: این اقدام را برای این انجام دادم که بگویم علم و آگاهی و آموزش در هر کاری موفقیت‌های زیادی به همراه دارد.



وی تصریح کرد: شما خواهید دید کسانی که تحصیلات مرتبط دارند در کارشان موفق‌تر هستند و اگر کسانی این تحصیلات را ندارند لااقل مطالعاتشان را زیاد کنند.



در پایان این گردهمایی از مسئولان روابط عمومی‌های اداره کل آموزش و پرورش، حوزه هنری و شرکت آب و فاضلاب استان قم به عنوان روابط عمومی‌ها برگزیده این استان تجلیل شد.



همچنین روابط عمومی‌های صداوسیمای مرکز قم، سازمان جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، شرکت گاز، شهرداری و شرکت مخابرات استان قم به عنوان روابط عمومی‌های موفق در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

