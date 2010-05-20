600 دانشجوی خارجی در رشته های پزشکی در ایران تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمد علی محققی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان خارجی دانشگاههای علوم پزشکی در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی قزوین، اظهار داشت: در حال حاضر 600 دانشجو از 34 کشور جهان در 16 دانشگاه علوم پزشکی در نقاط مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: سه برابر طرح هم به صورت غیر بورسیه در کنکور پذیرفته شده اند و تحصیل می کنند که این میزان تنها سه درصد ظرفیت کل تحصیلی دانشگاههای پزشکی کشور است.

محققی خاطرنشان کرد: در دانشگاه های پزشکی کشور ظرفیت بسیار بالا و خوبی داریم و قادریم افراد بیشتری را در تحصیلات عالی و تکمیلی تربیت کنیم.

وی گفت: با رسیدن به حد اعتدال در رشته های پزشکی توسعه بعدی در دانشگاهها بر اساس نیازها خواهد بود و ظرفیت زیاد باقیمانده می تواند در اختیار دانشجویان خارجی جهان اسلام قرار گیرد تا نیاز این کشورها نیز تامین شود.

معاون وزیر اظهار داشت: ایران اسلامی از گذشته های دور سردمدار رشته های پزشکی و علمی در دنیا بوده و پیشینه ارزشمند و کتب متعدد در این زمینه مبین این موضوع است.

به گفته محققی کتابهای دانشمندان ایرانی قرنها در مراکز علمی دنیا استفاده می شده و امروز نیز بسیاری از این کتابها قابلیت بهره گیری در دانشگاههای جهان را دارد و می تواند مشکلات جامعه بشری را حل کند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: جمهوری اسلامی مصمم است در فاصله کوتاهی فاصله علمی خود با دیگران را کاهش دهد و خوشبختانه در علوم پزشکی به مرزهایی دسترسی پیداکرده که با دایر کردن رشته های مختلف پزشکی از جمله رشته های پیچیده مانند جراحی قلب به مرز خودکفایی رسیده است.

وی گفت: در شرایط کنونی قادریم در رشته های پیچیده پزشکی هم دانشجو تربیت کنیم تا در خدمت جوامع بشری قرار گیرد زیرا ما به تحصیل به عنوان یک وظیفه دینی نگاه می کنیم.

محققی اضافه کرد: شواهد نشان می دهد اگر از همه ظرفیتها استفاده کنیم با تلاش مضاعف می توان به مراتب علمی بالاتری دست یافت و امروز قابلیتهای ما به گونه ای است که می توانیم سرآمد علوم برای مسلمانان باشیم.

وی دانشجویان خارجی را سفیران صلح و دوستی نامید و اظهار داشت: شما باید پس از تحصیل اهدا کنندگان سلامتی به مردم کشور خود و سایر نیازمندان باشید و در پرتو آموزه های خود الگوی زندگی سالم را در جهان مطرح کنید.

عجم: دستاوردهای علمی ایران مثال زدنی است

احمد عجم استاندار قزوین هم در این همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی را مثال زدنی و قابل توجه دانست و گفت: یکی از ظرفیتهای ما تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای خدمت به مردم است و مقبولیت علمی و فرهنگی کشورمان به مرحله ای رسیده است که امروز از اقصی نقاط جهان برای تحصیل به کشور ما روی می آورند.

استاندار قزوین یادآور شد: توسعه یافتگی و نوآوری های علمی کشورمان از ویژگی هایی است که دانشجویان را به تحصیل در ایران راغب می کند و از برگزاری این همایش در استان نیز خرسندیم که می تواند توانمندیهای ما را برای دانشجویان خارجی هم عرضه کند.

عجم انتقال فرهنگ ایرانی و آداب پسندیده کشورمان توسط دانش آموختگان را از رسالتهای دانشجویان خارجی ذکر کرد و گفت: در کنار انتقال این دستاوردها، امیدواریم مردم کشورهای مختلف بتوانند از خدمات پزشکی شما بهره مند شوند.

در ادامه دو تن از نمایندگان دانشجویان دیدگاهها و احساسات خود از تحصیل در ایران را بیان کردند. در ادامه مراسم تحلیف دانشجوان با قرائت سوگندنامه اجرا شد.

در این مراسم 73 تن از دانشجویان غیر ایرانی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در رشته های پزشکی، دارو سازی و دندانپزشکی فارغ التحصیل شدند.