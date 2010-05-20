جنجال سازی غربیها درباره پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود امروز پنج شنبه در اشاره به پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی که توسط آمریکا آماده شده، ادعا کرد: پاراگراف مربوط به منع فروش سلاح به ایران در قطعنامه پیشنهادی شامل سلاح های دفاعی نیز می شود.

بر اساس ادعاهای دیپلمات های غربی، در صورت به تصویب رسیدن دور جدید تحریم ها ضد ایران فروش سامانه دفاعی اس 300 به ایران ممنوع می شود .

در همین رابطه یک دیپلمات دیگر غربی که وی نیز خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که بر اساس پیش نویس آمریکا فروش موشک های اس 300 از سوی روسیه به ایران ممنوع خواهد شد .

به گفته این دیپلماتها و طبق پیش نویس این قطعنامه مغایر با قوانین بین الملل، دور جدید تحریم ها ضد ایران شامل منع فروش سلاح هایی همچون تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگنده، توپخانه های کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگی، بالگردهای نظامی، کشتیهای جنگی، موشک و سیستم دفاع موشکی خواهد بود.