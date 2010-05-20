نیروهای اضافه هر دستگاه نباید به روابط عمومیها منتقل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی آذرمکان پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مسئولان روابط عمومی‌های دستگاه‌های استان قم گفت: روابط عمومی جایگاه والایی دارد و نوعی حرفه است و هر کسی که نتوانست کاری انجام دهد را نباید به روابط عمومی منتقل کرد.



آذرمکان تصریح کرد: روابط عمومی نوعی دانش است و هر کسی که در این بخش نمی‌تواند موفق باشد به دلیل این است که کاری مبتنی بر دانش انجام نداده است.



مدیران دیدگاه مشورتی به روابط عمومی داشته باشند



مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور با اشاره به حساس بودن جایگاه روابط عمومی‌ها در پیشبرد امور اظهار داشت: دید مدیران نسبت به مسئولان روابط عمومی‌ها باید حالت مشورتی باشد و اگر این باور در مدیران ایجاد شد آن دستگاه در ارائه خدمات خود موفق خواهد بود.



آذرمکان اضافه کرد: هزینه در روابط عمومی نوعی سرمایه است و ریسک ندارد.



وی به برخی مشکلات روابط عمومی‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی مدیران دستگاه‌ها از نظر مالی، روابط عمومی‌ها را مورد توجه کافی قرار نمی‌دهند در حالی که در جاهای دیگر هزینه‌های گزافی انجام می‌دهند.



وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که اگر فعالیتی انجام می‌شود باید به اطلاع مردم رسانده شود.



لزوم استفاده از زبان هنر



آذرمکان تشکیل تیم رسانه‌ای در روابط عمومی‌ها را ضروری دانست و افزود: روابط عمومی‌ها با یک یا دو نیروی انسانی نمی‌توانند وظایف واقعی خودشان را آن گونه که باید انجام دهند.



وی تصریح کرد: باید از زبان هنر و ابزارهای تاثیرگذار برای پیشبرد اهداف عالیه استفاده کرد.



مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور، تهیه بولتن خبری، انجام نظرسنجی در خصوص مسائل مختلف سازمان، استفاده از ابزار مدرن در اطلاع‌رسانی و... را از وظایف روابط عمومی‌ها دانست و در زمینه ضرورت تبلیغات گفت: امروز تبلیغات یک فن است که باید از این ظرفیت استفاده کرد.



دفاع از روابط عمومی در برابر اظهارات غیرمسئولانه



مدیرکل روابط عمومی استاندار قم نیز در این گردهمایی بر لزوم اطلاع⁯رسانی به روز از سوی روابط عمومی⁯های دستگاه⁯ها تاکید کرد و اظهار داشت: اطلاع⁯رسانی کامل از فعالیت⁯های دولت یکی از نکاتی است که نیاز به نوآوری دارد و روابط عمومی⁯ها باید در این عرصه فعالیت بیشتری داشته باشند.



مقیمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت خدمات الکترونیکی در فعالیت⁯های روابط عمومی⁯ها گفت: متاسفانه برخی از روابط عمومی⁯ها در حالت انفعال بسر می⁯برند و البته برخی نیز فعالیت⁯های چشمگیری دارند.



وی همچنین خواستار دفاع از جایگاه روابط عمومی در برابر دخالتهای غیرمسئولانه شد.