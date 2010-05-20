آیین بزرگداشت مرحوم آیت الله میرزا جوادآقا تهرانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، در این همایش که ظهر پنج شنبه در سالن شیخ صدوق حرم حضرت عدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد تنی چند از استادان و عالمان علوم قرآنی به ایراد سخنرانی پرداختند.

مشاور دفتر مقام معظم رهبری در امور تبلیغی و آموزشی خارج از کشور و دبیر برگزاری همایش در ابتدای شروع مراسم امروز درباره شخصیت فرهیخته و فرزانه این عالم ربانی گفت: اراده قوی و همت عالی بیشتر از هر چیزی در شخصیت مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی نمایان بود.

حجت الاسلام محمدرضا نواللهیان افزود: ایشان در هر موردی که به قطعیت می رسیدند تمام انرژی خود را برای تحقق آن به کار می برد و هرچه را که اراده می کرد به آن دست می یافت. سیر و سلوک و تهذیب نفس و شرح صدر از ویژگی های بازر این عالم وارسته بود و در واقع فقهی با یک نگاه دیگر بود.

در ادامه مرتضی نجفی قدسی از فرهیختگان قرآنی کشور پیام آیت الله جعفر سبحانی را به مناسبت برگزاری این همایش قرائت کرد.

در این پیام آمده است: سخن گفتن درباره شخصیتهای بزرگ و فرهیخته که به فضایل اخلاقی و سجایای انسانی آراسته شده اند در این فرصت کوتاه بسیار مشکل است.

آیت الله جعفر سبحانی در ادامه پیام خود آورده است: آیت الله جوادآقا تهرانی الگوی مجسمی برای انسانهاست که می تواند در زندگی آنان سرمشق باشد.

در این پیام آمده است: همچنانکه پیامبر اکرم (ص) نمونه بارز کمال و جمال حق در جامعه است این عالم بزرگوار نیز به حق نمونه اخلاق و فضائل و سجایای انسانی بودند.

وی در ادامه این پیام آورده است: آیت الله میرزا جوادآقا تهرانی در راه پیمودن عبودیت و مهار نفس سراپا تسلیم اوامر الهی بود و ایشان در سخن گفتن آنچنان ادب اسلامی را رعایت می کرد که نه تنها از ذره ای از عقاید خود کناره گیری نکرده بلکه معتقد بود باید احترام طرف مقابل را حفظ کنیم تا احترام طرف مقابل حفظ شود.

در ادامه حجت الاسلام دکتر احمد احمدی، ریاست سازمان "سمت" نیز افزود: قرآن کریم اساس توحید را بر اخلاص گذاشته است و نمی شود کسی موحد باشد و اخلاص نداشته باشد. توحید و معاد رکن سومی را بوجود می آورد که عبارت است از اخلاق و عمل.

در ادامه آقای قنبری پیام های سید عزالدین حسینی زنجانی در مشهد مقدس را قرائت کردند.

قنبری در خصوص آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی در این پیام آورده است: حضور ایشان انسان را به هنگام ملاقات حتی چند لحظه ای کوتاه از این عالم کنده و متوجه عالم ملکوت می کند. وجود پربرکتش مجسمه اخلاق بود. در مجلس این بزرگوار بحث ها یا فقهی بود یا علمی. روح بزرگش شرح صدر ویژه ای داشت اگر بخواهیم مصداقی برای مخالف هوای نفس معرفی کنیم ایشان یکی از آنهاست.

حجت الاسلام قرائتی و سید مهدی طباطبایی نیز در این جلسه در زمینه اخلاق قرآنی آیت الله جوادآقا تهرانی به ایراد سخن پرداختند.

در این مراسم طلاب و اساتید حوزه علمیه، دانشجویان و مردم حضور داشتند و در پایان مراسم یاد و خاطره این عالم ربانی را گرامی داشتند.

این مراسم همچنین با حاشیه هایی نیز همراه بود، حدود 150 نفر از طلاب و بسیجیان در بیرون تالار و همزمان با برگزاری مراسم به حضور برخی چهره ها در این مراسم اعتراض کرده و با در دست داشتن پارچه نوشته ها و سردادن شعارهای به بیان اعتراضات خود پرداختند.

فقیه و مفسر عالیقدر حضرت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی قدس سرّه در سال1283 هجری شمسی در خانواده ای اصیل و مذهبی در تهران متولّد شد.

پس از تحصیل در دوره ابتدایی و دریافت گواهی سیکل؛ برای فراگیری علوم دینی راهی قم شد و پس از چند سال سکونت و گذراندن مقدمات و بخشی از دروس سطح علوم حوزوی، عازم نجف شده و دو سال در آنجا به کسب معارف پرداخت.



سپس به توصیه مادر خود به تهران بازگشته و پس از ازدواج؛ عازم مشهد شد و در مدت 56 سال اقامت در مشهد مقدس در بین سالهای 1312 تا 1368 هجری شمسی و بهره مندی از کلاس های درس اساتید، خود عهده دار کرسی تدریس در زمینه فقه، اصول، معارف و تفسیر به مدت 45 سال شد.



حضرات آیات حاج شیخ مرتضی طالقانی، حاج شیخ محمد تقی آملی، حاج شیخ هاشم قزوینی، میرزا مهدی غروی اصفهانی و سد شهاب الدّین مرعشی نجفی رحمت الله علیهم؛ اساتید معظم له بوده اند.



درس های اخلاق اسلامی، عارف و صوفی چه می گویند؟، بحثی در فلسفه بشری و اسلامی، میزان الطلاب و بهائی چه می گوید؟ از جمله تالیفات این عالم ارزشمند است.

حضرت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی قدس سره روز شنبه دوم آبان 68 دار فانی را وداع گفت و کوهی از دانش را برای دوستداران علم و معرفت بر جای گذاشت.