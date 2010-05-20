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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

استفاده از ظرفیتهای گردشگری خراسان رضوی به عنوان منبع درآمد مدنظر قرار گیرد

استفاده از ظرفیتهای گردشگری خراسان رضوی به عنوان منبع درآمد مدنظر قرار گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: استفاده از ظرفیت های گردشگری استان به عنوان یک درآمد پایدار باید مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی و تعامل در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور افزود: مزیت های منطقه ای و شرایط منحصر به فرد جغرافیایی در استان خراسان رضوی از یک سو و وجود مضجع شریف حضرت رضا(ع) از طرف دیگر باعث رونق گردشگری در این منطقه از کشور شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ورود سالانه 25 میلیون زائر و گردشگر به مشهد اظهار داشت: گردشگری به دلیل بازدید از اماکن مذهبی و تاریخی، مناظر طبیعی یا سفر به خاطر درمان صورت می پذیرد که هر سه مزیت در استان خراسان رضوی موجود است.
 
وی احیای صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت آن به عنوان اقتصاد بدون نفت را یک الزام دانست و تصریح کرد: باید علت حضور کم رنگ گردشگران خارجی و ماندگاری آنان در ایران با توجه به فرهنگ و تمدن غنی شناسایی و در صدد رفع آنها برآییم.
 
صلاحی خاطرنشان کرد: گردشگری در دنیا به عنوان یک صنعت پر رونق، اشتغال زا، درآمدزا و سالم استفاده می شود که ما نیز باید از ظرفیت های موجود در این حوزه استفاه کنیم.
 
وی تصریح کرد: تمدن و تاریخ موجود در کشور متعلق به مردم ایران نیست بلکه به تمام بشریت تعلق دارد که با شناساندن صحیح آن به جهانیان، باعث نهادینه شدن فرهنگ و تمدن دینی در دنیا می شود.
کد مطلب 1086397

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