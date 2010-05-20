استفاده از ظرفیتهای گردشگری خراسان رضوی به عنوان منبع درآمد مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی و تعامل در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور افزود: مزیت های منطقه ای و شرایط منحصر به فرد جغرافیایی در استان خراسان رضوی از یک سو و وجود مضجع شریف حضرت رضا(ع) از طرف دیگر باعث رونق گردشگری در این منطقه از کشور شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ورود سالانه 25 میلیون زائر و گردشگر به مشهد اظهار داشت: گردشگری به دلیل بازدید از اماکن مذهبی و تاریخی، مناظر طبیعی یا سفر به خاطر درمان صورت می پذیرد که هر سه مزیت در استان خراسان رضوی موجود است.

وی احیای صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت آن به عنوان اقتصاد بدون نفت را یک الزام دانست و تصریح کرد: باید علت حضور کم رنگ گردشگران خارجی و ماندگاری آنان در ایران با توجه به فرهنگ و تمدن غنی شناسایی و در صدد رفع آنها برآییم.

صلاحی خاطرنشان کرد: گردشگری در دنیا به عنوان یک صنعت پر رونق، اشتغال زا، درآمدزا و سالم استفاده می شود که ما نیز باید از ظرفیت های موجود در این حوزه استفاه کنیم.

وی تصریح کرد: تمدن و تاریخ موجود در کشور متعلق به مردم ایران نیست بلکه به تمام بشریت تعلق دارد که با شناساندن صحیح آن به جهانیان، باعث نهادینه شدن فرهنگ و تمدن دینی در دنیا می شود.