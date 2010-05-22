ابداع اولین غذای تنفس کردنی/ تنفس هوایی با طعم شکلات برای معتادان شکلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این ابداع که اولین غذای تنفس کردنی جهان نام گرفته است به مصرف کنندگان امکان می دهد با مکیدن طعم شکلات یا قهوه بدون دریافت هیچ نوع کالری هوس خورد شکلات را در خود از بین ببرند.

مخترع این ابزار اعلام کرده است با استفاده از آن افرادی که از رژیمهای غذایی پیروی می کنند می توانند بدون نگرانی درباره افزایش وزن از همه غذاها و تنقلات مورد علاقه شان استفاده کنند. این ابزار لوله مانند از صدها میلی گرم ذرات ریز غذایی که برای معلق بودن در هوا بسیار ریز و برای ورود به ششها بسیار بزرگ هستند، انباشته شده است.

ابزار Le Whif به اندازه ای طعم دارد که برای هشت تا 10 بار تنفس کردن آن کفایت می کند این استنشاق کننده غذا در طعمهای شکلاتی، شکلات تمشکی، شکلات نعنایی و قهوه و با قیمت تقریبی دو پاوند عرضه می شوند.

بر اساس گزارش تلگراف، "دیوید ادواردز" استاد مهندسی زیست پزشکی دانشگاه هاروارد این ابزار را با کمک آشپزی به نام "تیری مکس" ابداع کرده است. به گفته ادواردز این ابزار به منظور جایگزین شدن غذا ابداع نشده است و تنها می تواند تجربه استفاده از طعمهای مختلف را برای مصرف کنندگان بهبود دهد. برای مثال مشتریان یک رستوران می توانند منوی رستوران را قبل از سفارش دادن غذا بچشند.