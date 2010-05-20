  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

با حضور 9 شرکت ایرانی/

نمایشگاه بین المللی ساختمان در تفلیس افتتاح شد

نمایشگاه بین المللی ساختمان در تفلیس افتتاح شد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان تفلیس با حضور زوراب پولو لیکاشویلی وزیر توسعه اقتصادی و مجید صابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در محل اکسپو جورجیا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه تعداد 100 شرکت از 10 کشور جهان از  جمله 9 شرکت از ایران حضور داشتند که به لحاظ تعداد، شرکتهای ایرانی پس از ترکیه  بالاترین رقم مشارکت کنندگان را در نمایشگاه  احراز کرده و از این حیث مورد تشکر وزیر توسعه اقتصادی گرجستان قرار گرفتند.

هشت شرکت ایرانی در بخشهای مربوط به خدمات فنی مهندسی،‍‍ درب و پنجره upvc ،‍ کف پوش، ‍صنایع فرفورژه، ‍سیستمهای گرم کننده،‍ لوله های آب،‍ کیسه های پلی پروپیلن و دیواره های بتونی پیش ساخته مشارکت داشتند.

این نمایشگاه که تا سوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت ‍‍مشترکا توسط وزیر توسعه اقتصادی گرجستان،‍‌‌‍ سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفیر ترکیه افتتاح شد.

کد مطلب 1086439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها