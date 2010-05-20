نمایشگاه بین المللی ساختمان در تفلیس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه تعداد 100 شرکت از 10 کشور جهان از جمله 9 شرکت از ایران حضور داشتند که به لحاظ تعداد، شرکتهای ایرانی پس از ترکیه بالاترین رقم مشارکت کنندگان را در نمایشگاه احراز کرده و از این حیث مورد تشکر وزیر توسعه اقتصادی گرجستان قرار گرفتند.



هشت شرکت ایرانی در بخشهای مربوط به خدمات فنی مهندسی،‍‍ درب و پنجره upvc ،‍ کف پوش، ‍صنایع فرفورژه، ‍سیستمهای گرم کننده،‍ لوله های آب،‍ کیسه های پلی پروپیلن و دیواره های بتونی پیش ساخته مشارکت داشتند.



این نمایشگاه که تا سوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت ‍‍مشترکا توسط وزیر توسعه اقتصادی گرجستان،‍‌‌‍ سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفیر ترکیه افتتاح شد.