دستگیری ملاعمر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد دولتی پاکستان در گفتگو با سایت اینترنتی CABLE، دستگیری "ملا عمر" را تکذیب کرد و گفت: بر خلاف آنچه که شما ممکن است خوانده باشید ملاعمر رهبر طالبان دستگر نشده است.

وی گفت: نه دولت آمریکا و نه دولت پاکستان هیچ کدام راست بودن این خبر را تائید نمی کنند و وی از سوی ارتش یا سازمان اطلاعات پاکستان دستگیر نشده و در اختیار ما هم نیست.

وی گفت: این معنی ندارد که ما فردی را دستگیر کنیم و آن را محرمانه نگداریم و گزارش سایت های اینترنتی در این باره کاملاً کذب است.

برخی رسانه های غربی امروز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی گزارش داده بودند که دولت پاکستان ملاعمر سرکرده طالبان را دستگیر کرده است.