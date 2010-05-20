یک گام تا تشکیل استان البرز / در مدیریت آتی کرج تعارف نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو ظهر پنج شنبه در اولین نشست هم اندیشی کمیته پیشواز البرز اظهار داشت: لایحه تشکیل استان البرز پس از تصویب دولت تقدیم مجلس شد و این لایحه پس از طرح در کمیسیون های مختلف مجلس نیز با آرا خوبی مواجه شد.

وی افزود: شهرستان کرج به دلیل قرار گرفتن دو سد بزرگ و تامین بخش اعظمی از آب شرب استان همچنین وجود بزرگترین نیروگاه تولید برق در استان تهران ظرفیت های ویژ های دارد .

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین وجود 26 امامزاده،250 حسینیه و موسساتی از قبیل موسسه سرم سازی رازی و موسسه علوم دامی و مراکز دانشگاهی نیز از دیگر ظرفیت هایی است که در این شهرستان وجود دارد.

آجرلو افزود: ارتقا این شهرستان به استان البرز ضمن احیای این پتانسیل ها زمینه تخصیص اعتبارات ویژه را نیز فراهم می کند که امیدواریم به زودی و در هفته های آتی شاهد این مهم باشیم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز گله مندی از عدم حضور برخی از مسئولان شهری در این نشست بیان داشت: در حال حاضر یک گام تا تشکیل استان البرز فاصله داریم و در مقطع کنونی که در حساس ترین شرایط قرار گرفته ایم، هم اندیشی و تعامل مهمترین مسئله ای است که نباید آن را فراموش کنیم اما امروز شاهد عدم حضور برخی از مسئولین شهری در این جلسه هستیم.

وی در ادامه خطاب به مدیران شهرستان کرج گفت: تمام مدیران این شهرستان بدانند که در مدیریت آتی کرج با هیچکس تعارف نخواهیم داشت.

تشکیل استان البرز مسیر توسعه کرج را هموار می کند

شهردار کرج نیز در این نشست کرج را در آستانه تحولی بزرگ دانست و بیان داشت: با تشکیل استان البرز مسیر رشد و توسعه کرج هموارتر می شود.

سید علی آقازاده ادامه داد: در حال حاضر تشکیل استان البرز معهمترین دغدغه ماست و باید در شرایط حساس کنونی راه حل سایر استان ها که تجربه طی کردن این مسیر را داشته اند سرلوحه خود قرار دهیم.

وی افزود: باید دید دفاع نمایندگان ما در این برهه باید منطقی باشد یا آتشین و این مسئله ای است که نیازمند تعامل تمام مسئولین شهری است.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: هم اکنون فضای مطلوبی در این زمینه وجود دارد و باید تلاش کرد تا این لایحه با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

اولین نشست هم اندیشی کمیته به پیشواز البرز ظهر امروز با حضور جمعی از مسئولین و مدیران ارگان ها و سازمان های مختلف در کوهسار برگزار شد.