روحانیون در صف مقدم دفاع از کشور باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، حجت الاسلام مرتضی مقتدایی ظهر پنج شنبه در یادواره شهدای روحانی غرب مازندران افزود: امروز روحانیت باید در صف مقدم دفاع از کشور باشند و تاکنون نیز چنین بوده است و حضور این عزیزان در جبهه های حق علیه باطل گواه این مدعاست که همواره در کنار دیگر سربازان به دفاع از خاک میهن پرداختند.

رئیس حوزه های عملیه سراسر کشور در ادامه بیان داشت: امروز اسلام در دنیا محور شده است و تشیع رواج پیداکرده، و گرایش به اسلام اروپا را به وحشت انداخته است و اینها همه به برکت انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: اهدافی که روحانیون شهید داشتند وحدت بین مسلمانان بود و ما نیز باید وحدت خود را حفظ کرده زیرا با اتحاد می توانیم پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

مقتدایی تاکید کرد: عفاف و حجاب باید در بین بانوان رعایت شود و چهره کشور باید یک چهره اسلامی شود که این خواست مردم، شهدا و ولی فقیه است.

وی یادآور شد: برادران عزیز روحانی باید بدانند امروز در خط مقدم جبهه جنگ نرم هستند و در روزهای دفاع مقدس روحانیت با حضور فعال وظیفه ود را به ثمر رساندند اما امروز آنها وظیفه ای دیگر دارند.

این استاد حوزه علمیه اذعان داشت: شما هستید که باید با تبلیغ و راهنمایی های خود مانع ورود فرهنگ های مختلف و حضور دشمن در کشور باشید.همه باید بدانیم که امروز ایران اسلامی جایگاه مهم و با ارزشی در جهان دارد و در جهت اثبات این جایگاه باید تلاش شود.