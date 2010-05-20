آیت الله بروجردی در مقام استدلال همیشه بر اصل ولایت فقیه تاکید داشت

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در همایش ملی "ولایت فقیه از منظر آیت الله بروجردی" در سخنانی اظهار داشت: آیت الله بروجردی دارای یک شخصیت علمی است و مرجعیت و جامعیت او اقتضا می کرده که نسبت به مسائل دینی به ویژه بحث ولایت فقیه اظهار نظر کرده باشد.

وی با بیان اینکه بینش و تدبیر این شخصیت بزرگوار و همچنین کیاست و سیاست او سبب شده که از مسائل کلیدی و سیاسی جامعه غافل نشده باشد، خاطر نشان کرد: کتابها و آثار آیت الله بروجردی را باید همیشه به عنوان یکی از منابع مهم در زمینه ولایت فقیه مورد توجه قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اصل اثبات ولایت فقیه به عنوان مهم ترین مسئله در این زمینه است، عنوان کرد: متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که عده ای به دنبال حذف ولایت فقیه در جامعه هستند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به تاثیر برگزاری همایش هایی در زمینه ولایت فقیه و جایگاه آن، یادآور شد: برگزاری اینگونه همایش ها پاسخ عملی است به کسانی که منکر و مخالف ولایت فقیه هستند.

وی با تاکید بر اینکه مشی امام راحل همان مشی و راه آیت الله بروجردی است، بیان داشت: امام راحل به اثبات ولایت فقیه معتقد و آن را یک امر بدیهی دانسته است.

نماینده ولی فقیه در استنان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مسئله ولایت فقیه یک امر بدیهی و مسلم است، خاطرنشان کرد: آیت الله بروجردی در دوران حیات و در آثار خود همیشه به این مسئله اهمیت فراوان داده است.

حجت الله اسلام میرعمادی با اشاره به اینکه آیت الله بروجردی در مقام استدلال همیشه بر اصل ولایت فقیه تاکید داشته اند عنوان کرد: این عالم بزرگوار خدمت بزرگی به اصل ولایت فقیه کرده و پایه های ولایت فقیه را مستحکم تر کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه بحث زنده، کلیدی و به روز جامعه اسلامی است، یادآور شد: اصل ولایت فقیه برای نسل جوان و اساتید جامعه در همه زمینه ها می تواند راه گشا باشد.

همایش یک روزه "ولایت فقیه از منظر آیت الله بروجری" با حضور آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در محل دانشگاه آیت الله بروجردی شهرستان بروجرد در حال برگزاری است.