70 درصد اراضی ملی ساوجبلاغ سنددار شد

علی حدادی ظهر پنج شنبه در نشست ستاد حفظ و حراست از عرصه های منابع طبیعی ساوجبلاغ گفت: صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی ضمن اثبات حاکمیت دولت از هر گونه دست اندازی و تصرف غیر قانونی اراضی ملی بعنوان ثروت های خدادادی توسط عده ای فرصت طلب و سودجو جلوگیری می کند.

وی افزود: در ساوجبلاغ 175 هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که 50 هزار هکتار آن تاکنون سند دار نشده است.

حدادی بیان داشت: تاکنون 70 درصد اراضی ملی ساوجبلاغ معدل 125 هزار هکتار از اراضی ملی دارای سند مالکیت شده است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: اداره منابع طبیعی ساوجبلاغ با همکاری دستگاه قضایی کار صدور اسناد مالکیت برای اراضی باقیمانده را ظرف سه سال آینده در دست اجرا دارد.

وی افزود: با اقدامات در دست اجرا همه 175 هزار هکتار اراضی ملی ساوجبلاغ تا پایان سال 1392 دارای اسناد مالکیت بنام دولت می شوند.