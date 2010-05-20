99.63 درصد دانش آموزان ابتدایی استان تهران قبول شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرناز بیکی ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در این مقطع میزان قبولی دانش آموزان دختر و پسر به طور تقریبی برابر است.

وی افزود: با جذب معلمان متخصص در استان، در این مقطع دانش آموزان افت تحصیلی ندارند همچنین علاقه زیاد دانش آموزان به تحصیل در این مقطع از افت تحصیلی جلوگیری می کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون معلم مقطع ابتدایی در استان کمبود داریم که امید می رود با برگزاری آزمون استخدامی مربیان جذب شوند و کمبودها برطرف شود.

بیکی بیان داشت: در این آزمون استخدامی در استان تهران تنها معلم مقطع ابتدایی مرد پذیرفته می شود، اما برای جذب معلمان زن نیز از طرق مختلف عمل می شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: یکی از اولویتهای این معاونت، ساماندهی نیروها برای سال تحصیلی جدید است.

وی اعلام کرد: هم اکنون در سطح شهرستانهای استان تهران بیش از 470 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند.

این مسئول همچنین از فعالیت 10 هزار و 700 آموزگار مقطع ابتدایی در سطح مدارس این استان خبر داد.