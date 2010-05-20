شناسایی و دستگیری سران و اعضای 400 دفتر شرکت هرمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست خبری که عصر پنجشنبه در محل فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی مردم و نظام شده شرکتهای هرمی و گلدکوئیستی هستند که تا کنون به صورت موردی و گروهی با آنها برخورد شده است. با این حال بررسیها نشان می دهد این عملیاتها برای جمع آوری آنها کافی نیست.

وی ادامه داد: به همین دلیل کار اطلاعاتی سنگینی با همکاری وزارت اطلاعات صورت گرفت و تمامی شرکتهای هرمی در تهران بزرگ شناسایی شدند به شکلی که حتی تعداد اعضا و سران آنها نیز شناسایی شده است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با قوه قضائیه برای برخورد با این اعضا صورت گرفته است، گفت: این عملیات از ساعت 16 امروز آغاز شده و تا کنون گزارشهای خوبی از موفقیت آمیز بودن عملیات ارائه شده که امیدواریم تا چند ساعت آینده عملیات به پایان برسد و لیست اسامی که ما از سران و اعضا داریم شناسایی، دستگیر و به تفکیک به قوه قضائیه اعلام شود.

رادان با اشاره به اینکه اطلاعات بدست آمده از شرکتهای هرمی با همکاری مردم جمع آوری شده افزود: امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.

وی فعالیت شرکتهای هرمی را نوعی گروگانگیری، گروگانکشی و باج خواهی نامید و افزود: ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم.



جانشین فرمانده نیروی انتظامی این عملیات را یکی از فعالیتهای مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات عنوان کرد.