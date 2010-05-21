۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۱۷

خیران مدرسه ساز گیلانی تجلیل شدند

رشت - خبرگزاری مهر: دوازدهمین همایش تجلیل از خیران مدرسه ساز استان گیلان در مجتمع فرهنگی و هنری فرهنگیان بندرانزلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهردر رشت، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان در این مراسم گفت: این همایش هرساله در هفته پایانی اردیبهشت ماه، با هدف تجلیل و تکریم نیکوکاران و خیران مدرسه سازی که در سال قبل در امر مقدس مدرسه سازی مشارکت داشتند، برگزار می شود.

حجت شعبانپورافزود: مجمع خیران مدرسه ساز استان گیلان که از 1378 تاسیس شده تاکنون 143مدرسه در قالب 807 کلاس درس با زیر بنای بالای 90 هزار متر مربع ساخته اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این مجمع  25 مدرسه در قالب 125 کلاس درس با زیربنای بالای 19 هزار متر مربع در حال ساخت دارد که در هفته دولت و مهر ماه سال جاری افتتاح می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس گیلان یاد آورشد: خیران مدرسه ساز گیلانی پارسال با کمک 130 میلیارد ریالی بیش از 10 مدرسه درمناطق روستای و شهری احداث کردند.

در ادامه این همایش از 40 خیر مدرسه ساز استان گیلان تقدیر و تجلیل شد.

