به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن حیدری ظهر پنج‌شنبه در اولین سمینار آسیب شناسی مدیریت پروژه‌های عمرانی در بافت فرسوده قم که با حضور مدیران استان، پیمانکاران و دانشجویان برگزار گردید، بیان داشت: پروژه‌های عمرانی و مشکلات عمده‌ای که در آنها به چشم می‌خورد بحث چالش برانگیزی است که بیش از همه عدم توجه به نقش مهم مدیریت پروژه (عامل چهارم) را نمایان می‌سازد که ما با برگزاری این سمینار خواستیم زمینه‌ای در فرهنگ سازی از مدیریت پروژه را به وجود آوریم.



وی در خصوص برخی از مشکلات حال حاضر در انجام پروژه‌های عمرانی در استان قم گفت: در بسیاری از موارد دیده می‌شود که برنامه‌ریزی اولیه و انجام مطالعات مقدماتی به عنوان فاز اول پروژه نادیده گرفته می‌شود که انجام آن علاوه بر تسریع و تسهیل در روند اجرای پروژه از میزان نقص‌های احتمالی تا حد زیادی کم می‌کند.



حیدری اضافه کرد: در برخی از موارد در صورت وجود برنامه‌ریزی مدون برای یک پروژه، گاهی پیگیری نکردن برنامه از پیش تعیین شده و یا عدم استمرار در برنامه‌ریزی، پروژه را از مسیر پیش‌بینی شده منحرف می‌کند.



وی برقراری توازن بین سه عامل اصلی زمان، هزینه و کیفیت و همچنین عدم شناسایی ذینفعان پروژه را از دیگر مشکلات در انجام پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: علاوه بر اینها، شرایط پیش بینی نشده زیادی وجود دارد که انجام پروژه را با خطر و یا خسارت مواجه می‌کند که از آن جمله می‌توان به عدم تزریق به هنگام منابع مالی اشاره کرد.



تنها برگزاری سمینار و همایش کافی نیست



مسئول علمی - پژوهشی بسیج دانشجویی استان قم نیز در این سمینار برلزوم اجرایی کردن مباحث مطرح شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی پژوهشی و استفاده از توان دانشجویان نخبه در انجام پروژه‌های شهری تأکید کرد و گفت: تنها برگزاری سمینار و همایش کافی نیست و نباید سر خودمان را با برگزاری این همایش‌ها گرم کنیم و اگر در جریان همایش یا سمینار از دانشجویان دعوت می‌شود باید از نظرات آنان نیز استفاده کرد.



سید حامد قریشی با بیان این مطلب که بسیج دانشجویی در تمام عرصه‌ها و هر جا خلاء احساس کند حضور خواهد داشت، خاطر نشان کرد: جوانان بسیجی یک زمان نیاز به نیرو در جبهه‌ها را احساس کردند و به جبهه رفتند بعد از آن در عرصه سازندگی خلاء دیدند و اقدام کردند و امروز نیاز در بخش‌های علمی و پژوهشی کشور است که باز در این عرصه فعالیت دارند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های انجام شده در بسیج دانشجویی اشاره کرد و گفت: اعزام گروه‌های راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور و اعزام هفت گروه به بافت‌های فرسوده اطراف شهر قم به منظور خدمت‌رسانی در زمینه راه سازی و ساخت مسکن برای نیازمندان، فعالیت‌های علمی پژوهشی و فرهنگی در جهت عمق بخشی دینی و ... از جمله فعالیت‌های بسیج دانشجویی در قم است.