اعلام آمادگی شهردار شیراز برای همکاری با شهرهای گروزنی و دربند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی در جریان دیدار و گفتگو با مسئولان شهرداری این دو شهر نیز بیان کرد: همکاریها می تواند در زمینه های مختلفی نظیر فضای سبز، تبادلات فرهنگی، مبادله گردشگر و همچنین هفته های فرهنگی صورت گیرد.

همچنین شهردار گروزنی نیز گفت: مشاهدات ما در سفر به ایران و شیراز نشان داد که در ایران آرامش، آسایش و امنیت وجود دارد.

مسلم خوچیف افزود: شیراز سرزمین بسیار سرسبزی است و ما آماده همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی هستیم.

همچنین ناظم زینالف معاون شهردار دربند نیز با اشاره به اینکه این شهر در زمینه های مختلف ازجمله گردشگری شرایط مناسبی دارد، افزود: امیدواریم که در ادامه این همایش شاهد همکاریهای مختلف باشیم.

اعلام آمادگی شهرداران شیراز و مانگوا برای خواهرخواندگی

به گزارش مهر، در ادامه این دیدارها شهردار شهر "مانگوا" کشور نیکاراگوا نیز گفت: شایسته است که خواهرخواندگی شیراز و مانگوا به نتیجه برسد تا روابط بین دو شهر گسترش یابد.

تورس بوسوس با اشاره به اینکه ظرفیتهای زیادی برای ادامه همکاریها بین این دو شهر وجود دارد، تصریح کرد: ازآنجایی که شیراز شهری فرهنگی به شمار می رود امیدواریم بتوانیم در زمینه های فرهنگی نیز همکاری داشته باشیم.

شهردار شیراز نیز در ادامه جلسه گفت: گسترش همکاریها می تواند در زمینه اول پیرامون خواهرخواندگی باشد و در زمینه های بعدی می توان به بخشهای فرهنگی و در زمینه سوم نیز حوزه جمع آوری زباله در زمینه های تکنیکی اشاره کرد.

مهران اعتمادی تصریح کرد: در زمینه های شهرسازی و ترافیکی نیز شهرداری شیراز تجارب مفیدی دارد که می تواند در این خصوص نیز همکاری داشته باشد.