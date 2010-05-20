راهبرد مدیریت پارک ملی دریاچه ارومیه طراحی می شود/ افزایش 72 سانتی متری آب دریاچه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد عصر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی که با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاهی کشور در ارومیه با هدف مدیریت وضعیت موجود پارک ملی دریاچه ارومیه برگزار شد افزود:با توجه به شرایط اقلیمی حوزه اکولوژیک دریاچه ارومیه و وضعیت حیات وحش جزایر به خصوص گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی جلساتی در چند ماه گذشته با اساتید دانشگاهی و صاحب نظران محیط زیست در سطح بین المللی برگزار شد که نتایج مطلوبی از آن حاصل شده است.

وی این جلسه را آخرین جلسه هم اندیشی عنوان و اضافه کرد: راهکارهای مدیریت اکو لوژیکی دریاچه ارومیه و مدیریت گونه ای تنوع زیستی که در جلسات ارائه شده است تا چند روز آینده جمع بندی خواهد شد و براساس آن راهبرد مدیریتی پارک ملی دریاچه ارومیه طراحی می شود.

عباس نژاد با بیان اینکه بارش بارانهای دو ماه گذشته وضعیت بحرانی حیات وحش پارک ملی دریاچه ارومیه را سامان داده است گفت: در حال حاضر آب و علوفه به اندازه کافی در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه برای استفاده حیات وحش تهیه شده است و خوشبختانه مشکل خاصی برای ادامه حیات وحش وجود ندارد.

سطح تراز آب دریاچه ارومیه 72 سانتی متر افزایش یافت

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در ادامه اظهارداشت: به دنبال بارندگی های اخیر سطح تراز آب دریاچه ارومیه در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه پارسال 72 سانتی متر افزایش یافته است.

عباس نژاد،بیان داشت: در زمان حاضر تراز سطح آب دریاچه ارومیه به 1272 متر از سطح آب دریاهای آزاد رسیده که این میزان دو متر پایین تر از سطح تراز تعریف شده اکولوژیکی برای این دریاچه است.

وی، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه را در مقایسه با 14 سال گذشته شش متر اعلام کرد و گفت: با وجود این میزان کاهش، روند ادامه بارندگی ها و افزایش میزان آب ورودی به این پهنه آبی امیدوارکننده است.

عباس نژاد افزود: خشکسالی های دهه اخیر در منطقه و کاهش آب ورودی به دریاچه ارومیه سبب شده که سطح آب این دریاچه در حد چشمگیری کاهش یابد و همین موضوع باعث شده میزان شوری آب دریاچه به حد فوق اشباع رسیده و بسیاری از ویژگی های زیستی آن را با اختلال مواجه سازد.

وی، با بحرانی اعلام کردن وضعیت این دریاچه گفت: کاهش سطح آب دریاچه ارومیه باعث شده 250 تا 300 هزار هکتار از اراضی حاشیه این دریاچه به شوره زار تبدیل شود.

وی یادآور شد: این شرایط باعث شده به دلیل پس روی آب تعدادی از جزایر به خشکی متصل شده و حیات برخی از گونه های وحوش و حتی آرتمیا نیز را با خطر مواجه کند.

به گفته عباس نژاد، برای احیای مجدد این دریاچه باید سالانه افزون بر سه میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب آب وارد آن شود.

وی، کاهش نزولات جوی، کاهش روان آب های سطحی و استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی را از مهم ترین علل کاهش میزان آب دریاچه ارومیه دانست.

عباس نژاد، انتقال آب از حوزه های اطراف، بارور کردن ابرها، افزایش راندمان آبیاری کشاورزی، بهبود الگوی کشت و رعایت حق آبه دریاچه ارومیه را از مهم ترین برنامه ها برای بر طرف کردن بحران آب این دریاچه در سال های آینده عنوان کرد.

دریاچه ارومیه با پنج تا شش هزار کیلومتر مربع مساحت بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یکی از دریاچه های فوق اشباع از نمک دنیاست.