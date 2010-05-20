براون و کلگ ائتلاف خود را نهایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت ائتلافی انگلیس به این ترتیب استراتژی جدیدی را برای این کشور ترسیم کرد.

بر همین اساس امروز "دیوید کامرون" نخست وزیر جدید انگلیس و رهبر حزب محافظه کار همراه با "نیک کلگ" معاون خود و رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس امروز جزئیات ائتلاف خود را منتشر کردند.

در همین رابطه کامرون در جمع خبرنگاران اعلام کرد : برخی از سیاست های گذشته از سوی هر دو حزب ( محافظه کار و لیبرال دموکرات ) دیگر ارزشی ندارند، برخی سیاست ها نیز تغییر کرده اند و بله ما باید راه های برای موضوعاتی چون جنگ افغانستان، صلح خاورمیانه و دوستی بهتر با آمریکا پیدا کنیم.

در استراتژی جدید انگلیس همچنین از طرح گسترش شورای امنیت نیز حمایت شده است.

دولت ائتلافی انگلیس در پی انتخابت 6 می که در آن هیچ یک از احزاب نتوانستند رای لازم برای تبدیل شدن به حزب حاکم را بدست نیاورد، با توافق حاصل شده میان احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات دولت ائتلافی در بریتانیا روی کار آمد.