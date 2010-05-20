به گزارش خبرگزاری مهر، لوران بلان پس از جام جهانی آفریقای جنوبی جانشین ریموند دومنک خواهد شد و هدایت تیم ملی فرانسه را برعهده خواهد گرفت.

مسئولان فدراسیون فوتبال فرانسه با سرمربی پیشین تیم بوردو به توافق رسیده‌اند و او در تابستان کارش را با تیم ملی فرانسه آغاز خواهد کرد. بلان هفته گذشته از تیم بوردو جدا شد.

به گزارش نشریه اکیپ، باشگاه بوردو به این دلیل که تا سال 2011 با بلان قرارداد داشت از فدراسیون فوتبال فرانسه درخواست غرامت کرده است. فدراسیون فوتبال فرانسه نیز پذیرفته است که مبلغ 5/1 میلیون یورو به این باشگاه بپردازد.

در بیانیه‌ای که در سایت اختصاصی باشگاه بوردو منتشر شده، آمده است: فدراسیون فوتبال فرانسه و رئیس آن، "ژان میشل اسکاله" با رئیس باشگاه بوردو و سهامداران آن برای به خدمت گرفتن لوران بلان به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه به توافق رسیدند.