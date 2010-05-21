خطوط کشتیرانی شرکت هیوندایی به بندرشهید رجایی بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، رضا مختاری عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم استقبال از ورود اولین کشتی شرکت هیوندایی پس از 10 سال به ایران و برقراری مجدد خطوط کشتیرانی این شرکت با ایران در جمع خبرنگاران افزود: کشتی هیوندای تاکوما با ظرفیت شش هزار و 350 TEU کانتینر از کشتی های نسل پنجم در بندرشهید رجایی جهت تخلیه هزار و 200 کانتینر پهلو گیری کرده است.

وی با اشاره به اینکه هیوندایی بزرگترین کمپانی کشتی سازی دنیا محسوب می شود که در فیلدهای دیگر هم فعال است، بیان کرد: شرکت کشتیرانی هیوندایی قبل از برقراری دوباره خطوط کشتیرانی با ایران تمامی جوانب را در نظر گرفته است و امکان ندارد که اقدام به قطع رابطه کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت هیوندایی به دلیل افزایش ظرفیت صادرات و واردات به ایران اقدام به بازگشایی این خط به ایران کرده است.

مختاری اظهار کرد: شش کشتی از این شرکت به صورت هفتگی با ظرفیتهای شش هزار و 750، 5 هزار و 550 و شش هزار و 350 TEU کانتینری در بنادر کشور پهلوگیری خواهند کرد.