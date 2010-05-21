۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۴۳

والیبال نوجوانان آسیا- تهران

ایران - چین فینال جذاب آسیا / نوجوانان ایران در اندیشه تکرار قهرمانی

تیم های والیبال نوجوانان ایران و چین با عبور از سد حریفان خود به دیدار فینال رقابتهای قهرمانی آسیا راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی هشتمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا عصر پنجشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و طی آن تیم های ایران و چین با غلبه برحریفان خود فینالیست شدند.

در نخستین دیدار تیم والیبال نوجوانان کشورمان با نتیجه 3 بر یک تیم هند را مغلوب کرد تا برای دومین سال پیاپی به فینال این مسابقات راه پیدا کند.

در دیدار دوم مرحله نیمه نهایی نیز تیم چین با برتری قاطه 3 بر صفر کره جنوبی را شکست داد تا دومین فینالیست این مسابقات باشد.

به این ترتیب عصر امروز جمعه تیم های ایران و چین برگزار کننده دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا خواهند بود. دیداری که طی آن ملی پوشان کشورمان به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود هستند.

