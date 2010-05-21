ایران - چین فینال جذاب آسیا / نوجوانان ایران در اندیشه تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی هشتمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا عصر پنجشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و طی آن تیم های ایران و چین با غلبه برحریفان خود فینالیست شدند.

در نخستین دیدار تیم والیبال نوجوانان کشورمان با نتیجه 3 بر یک تیم هند را مغلوب کرد تا برای دومین سال پیاپی به فینال این مسابقات راه پیدا کند.

در دیدار دوم مرحله نیمه نهایی نیز تیم چین با برتری قاطه 3 بر صفر کره جنوبی را شکست داد تا دومین فینالیست این مسابقات باشد.

به این ترتیب عصر امروز جمعه تیم های ایران و چین برگزار کننده دیدار فینال هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا خواهند بود. دیداری که طی آن ملی پوشان کشورمان به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود هستند.