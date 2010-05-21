به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی با بیان این مطلب افزود: اگر می خواستم در استقلال بمانم سال گذشته زمانی که واعظی آشتیانی دو بار به من پیشنهاد تمدید قرارداد با باشگاه استقلال را داد در این تیم می ماندم. برای فصل آینده هم حتی اگر واعظی آشتیانی برود و هر شخص دیگری بیاید مربی استقلال نخواهم شد. بدون شک در این تیم مربیگری نخواهم کرد حتی اگر مدیرعامل بعدی استقلال قریب یا فتح الله زاده باشد.

وی افزود: سال آینده بدون شک در استقلال نخواهم بود. حتی اگر با تیمی هم قرارداد امضا نکنم یک فصل بیرون می مانم و استراحت می کنم اما به استقلال نمی روم. فصل آینده اگر با تیمی قرارداد امضا نکنم می روم کشاورزی!

امیرقلعه‌نویی که پنجشنبه شب در برنامه نود حضور یافته بود با اشاره به موفقیت تیم فوتبال سپاهان فصل 89-88 را برای این تیم و خود فصلی سخت و پرفشار خواند و با ابراز خرسندی از حضور در تیم سپاهان و شهر اصفهان گفت: در هفته های ابتدایی لیگ من و بازیکنان جدید سپاهان با این تیم و جو شهر اصفهان آشنا نبودیم. به خاطر همین شروع خوبی در لیگ برتر نداشتیم. در عین حال 4 بازیکن تاثیرگذار تیم ما به نام های توره، عماد رضا، عقیلی و نویدکیا نیز در دوران آماده سازی همراه تیم ما نبودند و شرایط ایده آلی نداشتیم. ما فصل را خوب شروع نکردیم و کم کمک به هماهنگی لازم رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه سپاهان فصل گذشته را به عنوان چهارم به اتمام رسانده بود از تحولی 50 درصدی در ترکیب این تیم یاد کرد و گفت: کم کم به شرایط ایده آل رسیدیم تا اینکه برای 20 هفته صدرنشین لیگ شدیم، 13هفته باخت نداشتیم و در نهایت به عنوان قهرمانی لیگ که یکی از اهدافمان بود دست یافتیم.

وی خود را مقصر اصلی ناکامی این تیم در پیکارهای آسیایی خواند و گفت: ما در مسابقات لیگ قهرمانان موقعیت های زیادی به دست آوردیم سال گذشته هم که در استقلال بودم تیم خوبی داشتیم اما بدشانسی گریبانگیر ما شد. امسال هم بدشانس بودیم تیم ما کیفیت خوبی داشت اما از فرصت های خود به نحو احسن استفاده نکردیم و از این رقابت ها حذف شدیم.

قلعه نویی با بیان اینکه فوتبال فراز و نشیب دارد از حذف 4 تیم ژاپنی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به نوعی برای توجیه ناکامی تیم سپاهان یاد کرد و گفت: در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فقط 3 نیمه بد داشتیم. یک نیمه اول بازی رفت با العین در اصفهان، 2- نیمه اول بازی با پاختاکور در تاشکند و 3- نیمه اول بازی با العین در امارات در سایر زمان های بازی از تمام تیم ها برتر بودیم و شایستگی پیروزی را داشتیم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان افزود: موفقیت یعنی اینکه بتوانیم جام را بالا ببریم تیمی که در مرحله گروهی حذف شود با تیمی که جام نگیرد هیچ فرقی ندارد. اینکه تیم ها در مسابقاتی چون لیگ قهرمانان از مرحله مقدماتی صعود می کنند خیلی خوب است اما اگر نتوانند جام را به دست بیاورند هیچ فرقی با تیم هایی که در مرحله مقدماتی حذف شدند نخواهند داشت.

وی باز هم بحث حضورش در تیم ملی را پیش کشید و با طرح این موضوع که از او در تیم ملی به اندازه کافی حمایت نشده گفت: اگر من در تیم ملی بودم با توجه به شناختی که از این تیم به دست آورده بودم قطعا به جام جهانی صعود می کردم اعتقاد دارم اگر علی دایی را هم از تیم ملی کنار نمی گذاشتند تیم ملی به جام جهانی صعود می کرد.

قلعه نویی در خصوص فوتبال پاک و ناپاک گفت: من هیچ وقت کلمه پاک و ناپاک را به کار نبرده ام. بلکه از دست های پشت پرده زمانی که در استقلال بود یاد می کردم چرا که در آن زمان افرادی بودند که فضای پرفشاری برای ما ایجاد می کردند تا من نتیجه نگیریم. تا به امروز حتی یک نفر را هم متهم به پاک بودن و ناپاک بودن نکردم سال گذشته 17 پنالتی برای ما گرفته نشد اما من یک بار از این موضوع و اینکه فوتبال پاک یا ناپاک است یاد نکردم.

وی ادامه داد: در فصلی که گذشت ما 67 گل زدیم که 7 گل آن پنالتی بوده متاسفانه در برنامه تلویزیونی 90 به گونه ای جو سازی کردند که سپاهان با این پنالتی ها به موفقیت رسیده در حالیکه ما 67 گل زدیم و 3 برابر تعداد این گلها موقعیت گلزنی داشتیم در عین حال 6 تا 7 پنالتی به ضرر ما گرفتند.

سرمربی سپاهان داوران را مظلوم ترین و پاک ترین قشرحاضر در فوتبال ایران خواند و گفت: در شرایطی که بازیکنان قراردادهای 300 تا 400 میلیونی می بندند داوران درآمدهایشان در سال به 3 میلیون هم نمی رسد. در برنامه های ورزشی تلویزیون به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای بهتر است به گونه ای عمل کنند که این مشکلات به حداقل برسد و داوران حرفه ای در شغل خود فعالیت کنند.

قلعه نویی ادامه داد: در سطح اول فوتبال دنیا هم گاهی نتیجه ها با اشتباهات داوری عوض می شود آیا آنجا هم می گویند فوتبال ناپاک است. من در این چند سال هیچ چیزی از ناپاکی در فوتبال ندیده ام در این 13 تا 14 سالی که مربیگری می کنم ناپاکی در فوتبال ندیده ام بله فشارهایی روی من مربی بوده و گروهی نمی گذاشتند کار کنم اما این گروه نقشی در نتایج بازی نداشتند. این آقایانی که از ناپاکی یاد می کنند منظورشان با داوری هاست قشر زحمتکش داوران.

وی گفت: خدا را شکر در مجموعه هایی که تا به امروز من کار کرده ام نه یک بازیکن دوپینگی حضور داشته و نه با دلالان نشست و برخواست کرده ام نه با بازیکنی زد و بند کرده ام. این همه آقایان گفتند و این و آن را به ناپاکی محکوم کردند چرا عدله و دلایل محکمه پسندی نیاوردند اگر کسی حرفی می زند باید برای حرفش دلیل داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در ادامه مدعی شد: این تیم در فصل جاری هزینه خود نسبت به فصل گذشته را کاهش داده و برای جذب بازیکن مدیریت به خرج داده است.

وی در عین حال این باشگاه را الگویی برای دیگر باشگاه ها خواند و گفت: ما با صرف هزینه و مدیریت صحیح به هدف خود رسیدیم.

قلعه نویی در خصوص بحث غیر فوتبالی ها در فوتبال گفت: اعتقاد دارم تا زمانی که امثال دادکان ها، مصطفوی ها و عابدینی ها در فوتبال هستند باید از این افراد برای مدیریت فوتبال استفاده کنیم. ما مدیران فوتبالی را خانه نشین می کنیم و از مدیران غیر فوتبالی استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در هر تیمی که بودم با مدیر آن تعامل داشته ام، گفت: تا زمانی که در استقلال بودم با واعظی آشتیانی خیلی راحت کار می کردم در زندگی ام فقط از خدا می ترسم و هر کجا که لازم باشد حرفم را می زنم. فصل قبل زمانی که استقلال در آسیا و ایران بد نتیجه می گرفت آقای آشتیانی دو بار از من خواست قراردادم را تمدید کنم و حتی فهرست فصل آینده تیم را نیز بدهم. پایان فصل دیدم نمی توانم با افکار مدیرعامل باشگاه خود را هماهنگ کنم به همین خاطر برای اینکه استقلال لطمه نخورد از این تیم جدا شدم.

سرمربی تیم سپاهان یادآور شد: زمانی که مجددا به استقلال برگشتم در کمتر از 11 ماه با کمترین هزینه 2 قهرمانی به دست آوردم و با علی فتح الله زاده به عشق استقلال تیمی را بستیم که تا امسال نیز بازیکنانی چون خسرو حیدری، حسین کاظمی، وحید طالب لو و ... در آن حضور داشتند.

قلعه نویی در خصوص ملاقات خود با رحیم مشایی گفت: من در لابی هتل المپیک با آقای مشایی روبرو شدم و با ایشان سلام علیکی داشتم و گفتگوهای ما بیشتر از 30 ثانیه هم نرسید شما می گویید من زمانی که ایشان را می دیدم باید رویم را به طرف دیگر می گرفتم؟!

امیرقلعه نویی در ادامه صحبت هایش به موضوعات دیگری هم اشاره کرد که گزیده های آن در زیر می آید:

* گروه ما در لیگ قهرمانان آسیا سخت ترین گروه بود اما خیلی ها عنوان کردند که ما در گروه آسانی قرار گرفته ایم.

* زمان حضورم در تیم ملی فوتبال به من گفتند از مرحله مقدماتی صعود کنی تیم ملی تا جام جهانی در دست تو خواهد بود!

* جایی که ترور شخصیت شوم حتما جواب می دهم. نمی توانم تحمل کنم کسی ترور شخصیتم کند و جوابش را ندهم. این روند در آینده هم وجود خواهد داشت.

* فقط یکبار علیه باشگاه استقلال بیانیه دادم

* دو میلیارد و ششصد میللیون تومان از هزینه های باشگاه سپاهان کم کردم. هزینه های ما در فصل جاری کمتر از پرسپولیس بود.

* واعظی آشتیانی زحمات زیادی برای استقلال کشیده است اما داستان من او کماکان ادامه دارد.

* به نظر من سیدمهدی رحمتی بهترین دروازه بان آسیاست. طبیعی است که رحمان احمدی به خاطر نیمکت نشینی از من ناراحت باشد.

* توره اگر روی فوتبال تمرکز کند می تواند در تیم های بزرگ اروپایی بازی کند.

* من کلا سالی دو بار عصبانی می شوم که هر کدامش شش ماه طول می کشد! در رختکن بد عصبانی می شوم.

* متاسفانه در پایان لیگ هشتم برای تخریب من حریم رختکن استقلال را شکستند و در یک سی دی بحث های داخلی رختکن را منتشر کردند.

* پیش بینی می کنم که در در جام جهانی بیشتر تیم ها با با دفاع سه نفره بازی کنند. من هم اگر دو پیستون خوب پیدا کنم سال آینده با همان سیستم مورد علاقه ام یعنی دفاع سه نفره بازی خواهم کرد.

* دوست دارم در سپاهان بمانم. شرایطم را گفته ام فقط منتظرم بگویند بیا امضا کن. به غیر از سپاهان از هیچ تیمی پیشنهاد ندارم

* من آدم رفیق بازی هستم و همیشه 40 - 50 نفر دور و برم هستند.