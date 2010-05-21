سردرگمی دانشگاههای تهران/ بخشی از دانشگاههای تهران رفتنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت امروز چهارشنبه خبر داد که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تصویب کردند سه وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شده اند. طبق این مصوبه وزارتخانه ‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظف شدند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاههای دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاههای کلانشهرها و سایر شهرستانها اقدام کنند.

همچنین نمایندگان ویژه رئیس جمهور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری را موظف کردند با هدف انتقال بخشهایی از دانشگاهها از تهران برنامه دانشگاه‌ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروهی ویژه در دولت اعلام کند.

وقتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در فروردین ماه 89 با حضور در اردوگاه اسکان اضطراری "بشارت" به زلزله ای اشاره کرد که هر روز احتمال روی دادن آن در تهران وجود دارد و از مردم تهران خواست در صورت فراهم بودن شرایط نسبت به زندگی در سایر نقاط کشور فکر کنند، بعید نبود که دولت برنامه ای برای خلوت کردن تهران داشته باشد.

پس از اینکه صحبتهای رئیس جمهور با بازتاب قابل توجهی در رسانه های کشور همراه شد، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر استانی به آذربایجان غربی خبر از تغییراتی داد و در اظهاراتش بر زلزله تهران و کاهش جمعیت این کلانشهر تاکید کرد. این عضو هیئت دولت در سفر استانی به ارومیه چنان از طرح وزارت علوم برای کاهش جمعیت تهران خبر داد که به نظر می رسید دولت برنامه ویژه ای برای زلزله احتمالی در تهران دارد.



کامران دانشجو هر چند از تدابیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کاهش جمعیت تهران خبر داد اما اعلام جزئیات آن را به وقتی دیگر موکول کرد. با این حال این عضو هیئت دولت در سفر به استان آذربایجان غربی بر مواردی تاکید کرد که هر یک از آنها می تواند در کاهش جمعیت دانشجویی دانشگاههای تهران موثر باشد.

تقویت بومی گزینی در دانشگاهها، کاهش پذیرش دانشجویان کارشناسی در دانشگاههای بزرگ کشور که شامل دانشگاههای تهران هم می شود، اعمال سیاستهای تشویقی برای استادان مناطق محروم کشور، افزایش حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاههای دور از مرکز نسبت به استادان دانشگاههای برخوردار و ... از تاکیدات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به ارومیه بود.

کامران دانشجو از خروج دانشگاههای تهران به عنوان راهکاری برای کم جمعیت شدن تهران نام نبرده بود و حتی در نیمه اردیبهشت ماه در حالی که در جمع اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کرد اظهارات صریح خود درباره مطرح نبودن خروج دانشگاهها از تهران را مورد تاکید قرار داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیاستی که از آغار شروع به کار در دولت برای کاهش جمعیت دانشجویان در تهران و کلانشهرهای دیگر در پیش گرفته شده را کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی دانشگاههای تهران و مادر عنوان کرد.

کامران دانشجو در دیدار با اعضای فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در وزارت علوم هیچگاه طرحی مبنی بر خروج دانشگاهها از تهران مطرح نبوده است گفته بود: ما در رابطه با کاهش جمعیت تهران برای مقابله با زلزله احتمالی و یا هر دلیل دیگر، هیچ وقت انتقال و خروج دانشگاهها از تهران را مطرح نکرده ایم بلکه سیاست ما از آغار شروع بکار در دولت این بوده است که دانشگاههای تهران و مادر ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی خود را کاهش دهند و با توجه به افزایش شدید داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری، ظرفیت پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی این دانشگاهها افزایش یابد که با این روش خود به خود جمعیت دانشجویان در تهران و کلانشهرهای دیگر کاهش می یابد.

وی افزوده بود: این موضع با سیاست دولت در مورد کاهش جمعیت شهر تهران همخوانی دارد و طبعاً این سیاست دنبال می شود.

اظهارات صریح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر عدم وجود هیچ گونه برنامه برای خروج دانشگاهها از تهران در حالی ابراز شد که نمایندگان ویژه رئیس جمهور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری را موظف کردند با هدف انتقال بخشهایی از دانشگاهها از تهران برنامه دانشگاه‌ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروهی ویژه در دولت اعلام کند.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد توضیحات احتمالی مسئولان امر را درباره این گزارش منتشر کند.