6 نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند/ کشتن 2 نفر به اتهام جاسوسی برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، امروز جمعه سه بمبگذار انتحاری به یک ایستگاه بازرسی در ولایت پکتیا در شرق افغانستان حمله کرده و در نتیجه تیراندازی پلیس هر سه عامل انتحاری کشته شدند.

همچنین در نتیجه انفجار یک بمب در ولایت قندهار افغانستان شش نظامی ناتو کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.

تحولات پاکستان

رسانه های محلی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه درگیریها در شهر کراچی 14 نفر از جمله یک پلیس کشته شدند.

شبکه های تلویزیونی پاکستان اعلام کردند که در نتیجه درگیریها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در بخشهای مختلف شمال غرب این کشور دستکم 11 نفر کشته و 12 فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین در نتیجه یک درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در منطقه قبلیه نشین اوراکزای پاکستان هشت شبه نظامی کشته و دو نیروی امنیتی زخمی شدند.

رسانه های پاکستان اعلام کردند که "پرویز مشرف" نخست وزیر سابق این کشور درصدد بازگشت به موطن خود و حضور مجدد در عرصه سیاست است.

دولت پاکستان آمادگی خود را برای آغاز عملیاتی جدید علیه طالبان در کوههای وزیرستان شمالی اعلام کرد.

خبر دیگر اینکه مقامات اطلاعاتی و ساکنان پاکستان از کشته شدن دو جاسوس آمریکا توسط طالبان در وزیرستان شمالی خبر دادند.