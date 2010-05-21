به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای جهانی مسکو و بازیهایی آسیایی گوانگژو در حالی از فردا شنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز می شود که در پایان این اردوی دو هفته ای فرنگی کاران راهی جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستان می شوند.

در پایان این اردو که 28 کشتی‌گیر حضور دارند تیم 8 تا 9 نفره کشتی فرنگی ایران در این جام بین المللی جایزه بزرگ فیلا شرکت می کند تا کادر فنی شناخت دقیقی از آمادگی اردونشینان بخصوص نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی سال 2009 پیدا کند.

رقابتهای کشتی جایزه بزرگ تفلیس روزهای 14 تا 18 خرداد ماه برگزار می شود.