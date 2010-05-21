ساخت مسکن روستایی با جمعیت 30 میلیون نفری

علیرضا تابش در گفتگو با مهر در مورد تامین مسکن مهر گفت: تامین مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، نقشه ساخت، تعیین و معرفی طراح بر عهده بنیاد مسکن است، همجنین نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی نیز بر عهده این بنیاد است.

وی اظهارداشت: جمعیت شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاها در مجموع بالغ بر 30 میلیون نفر است که تامین مسکن آنها و نیز بهسازی و نوسازی واحدهای آنان توسط بنیاد مسکن صورت می گیرد.

رئیس بنیاد مسکن اظهارداشت: در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از سوی بنیاد مسکن تسهیلات ارزان قیمت تامین می شود و ساخت واحدها توسط مردم صورت می گیرد و هنوز توزیع اعتبارات در این شهرها آغاز نشده است.

وی اعلام کرد: در سالجاری برای احداث 200 هزار واحد مسکونی روستایی اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان و به منظور ساخت مسکن در شهرهای زیر25 هزار نفرجمعیت اعتباری معادل هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده که در صورت تامین رقمی بالغ بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات جهت تحقق برنامه ساخت و بهسازی مسکن روستایی اختصاص می یابد.