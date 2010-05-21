جزئیات قیمت، زمان واگذاری و امکانات نسل سوم موبایل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد.
اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.
نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.
البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.
واگذاری نسل سوم موبایل از بهمن ماه در کشور
مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و به مهر گفت: هنوز بهای دقیق این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.
ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جدیدترین اظهارنظر خود درباره اپراتور سوم و نسل سوم موبایل در کشور گفت: طبق پروانه این شبکه 9 ماه بعد از ارائه مجوز باید فعال شود و سیم کارتهای خود را عرضه کند که با این محاسبه قبل از پایان سال شاهد واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم در بازار خواهیم بود.
وی افزود: از جمله مزایای شبکه نسل سوم تماس تصویری این سیم کارتها است و با پهنای باند مورد نیاز آن می توان خدمات دولت الکترونیک مانند خدمات بانکی را از تاریخ این سیم کارتها دریافت کرد.
ارائه سیمکارت نسل سوم با قیمت 120 هزار تومان
تقی پور در مورد قیمت سیم کارتهای اوپراتور سوم نیز گفت: سقف قیمت سیم کارتهای دائمی این اوپراتور 120هزار تومان در پروانه دیده شده و این اپراتور مجاز به ارائه سیم کارتهای اعتباری است.
وزیر ارتباطات خاط نشان کرد: الزام برای اپراتور سوم وجود ندارد که حتما سیم کارتهایش را با گوشی های ایرانی ارائه دهد و منطقی نیست که ما کاربران را مجبور کنیم که حتما از گوشی های داخلی استفاده کنند.
شرکت تامین تله کام مجبور است از شرکتهای بزرگ خارجی استفاده کند
وی در پاسخ به این سئوال که در بحث اپراتور سوم سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز مطرح بوده اما چرا اپراتور سوم بومی شده است گفت: پروانه واگذار شده ارائه خدمات نسل سوم تلفن همراه است که با وجود بازار فناوری اطلاعات در دنیا و با توجه به زمانبندی در نظر گرفته شده برای این اپراتور شرکت تامین تله کام مجبور است از اپراتورها و شرکت های بزرگ خارجی برای این مهم استفاده کند.
میزان درآمدزایی اپراتور سوم برای دولت
رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز با اشاره به واگذاری پروانه بهره برداری از نسل سوم شبکه تلفن همراه به شرکت تامین تله کام گفت: اپراتور سوم در طول مدت 15 سال مبلغی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.
محمد کرم پور اضافه کرد: حق المتیاز صدور پروانه بهره برداری از سومین شبکه موبایل کشور 401 میلیارد تومان، پیش بینی درآمد آن طی 15 سال67 هزار میلیارد تومان و میزان حق السهم پیشنهادی این اپراتور 16 درصد از رقم طرح تجاری و 6/23 درصد قرارداد آن است.
پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد. بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.
