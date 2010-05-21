جزئیات قیمت، زمان واگذاری و امکانات نسل سوم موبایل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پس از کش و قوسهای فراوان پروژه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به نتیجه رسید و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از گذشت 15 ماه از زمان انجام مزایده این پروژه، شرکت تامین تله کام را رسما برنده نهایی این پروژه اعلام کرد.



اپراتور سوم تلفن همراه که قرار است نسل سوم موبایل را در ایران برای نخستین بار پیاده سازی کند طبق گفته وزیر ارتباطات دهه فجر امسال سیمکارت هایش را وارد بازار می کند و به جمع اپراتورهای تلفن همراه کشور می پیوندد.



نسل سوم تلفن همراه علاوه بر مکالمه، ارسال و دریافت پیامک می تواند اینترنت را در هر شرایطی برای کاربر مهیا کند و انتقال داده ها را با سرعتی بالا ممکن سازد. به این ترتیب سرویسهای چندرسانه ای مانند صدا، دیتا و تصویر با استفاده از تلفن همراه با سرعتی مناسب در اختیار مشترکان قرار می گیرد.



البته 23 دی ماه سال 87 که کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده نهایی مزایده اپراتور سوم معرفی شده بود در بدبینانه ترین حالت ممکن قرار بود سیمکارت های نسل سوم تلفن همراه تابستان 88 وارد کشور شود اما با وجود اخراج اتصالات از ایران و ابطال این مزایده، سرنوشت اپراتور سوم شکل دیگری به خود گرفت و برخلاف پروژه هایی که با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد می شوند به پروژه ای کاملا ملی و با تکیه بر توان داخلی تبدیل شد.

واگذاری نسل سوم موبایل از بهمن ماه در کشور



مدیرعامل شرکت تامین تله کام از واگذاری سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه (3G) همزمان با دهه فجر در تهران و کلانشهرها خبر داد و به مهر گفت: هنوز بهای دقیق این سیمکارتها مشخص نیست و در حال مطالعه استراتژی بازار هستیم که نتایج آن تا سه ماه آینده اعلام می شود.

ذبیح الله فیض آبادی در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.

عرضه سیمکارت همزمان در تهران و کلانشهرها



وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.



مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.